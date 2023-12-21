【新冠疫情】衞生防護中心：JN.1佔本港新冠病毒15%　母系BA2.86按周比例大增兩成

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衞生防護中心今日（21日）表示，正繼續密切監察本地新冠病毒的情況及評估風險，當中XBB變異病毒株近日在本地的流行情況較以往數周有所下降，而BA.2.86變異病毒株及其後代譜系在本地開始流行。

截至昨日（20日）的污水監測結果推算，XBB及其後代譜系仍佔超過70%，BA.2.86及其後代譜系（包括JN.1）則佔約25%，而JN.1則佔所有病毒株約15%。翻查衛生防護中心上周數字，BA.2.86及其後代譜系佔5%，亦即該變異株一周內大增20%。

衞生防護中心發言人表示，新冠病毒會不時出現主流變異株的更替，最新的監測數據顯示JN.1變異株已於本地社區傳播，但目前未有證據顯示JN.1會較XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。現時本地嚴重及死亡個案的呈報數字，與早前差不多全為XBB個案的時期相若。參考本地數據及外地的流行病學趨勢，預計JN.1變異株在本地的佔比將逐漸增加，並有機會取代XBB成為本港的主流變異株。



發言人補充，新冠病毒的活躍程度一般在冬季會較高，加上JN.1變異株有較高傳播力，而聖誕節、除夕和新年假期傳統上會增加親友聚會或市民外遊的機會，預料本港會出現更多新冠感染個案，相關重症和死亡呈報亦會隨社區的受感染人數上升而增加。

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責任編輯：陳展棋

