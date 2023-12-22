【鐵路發展】東鐵綫古洞站引新科技監控隧道結構　預製組件雲端平台加快工程

▲ 東鐵綫古洞站預計是港鐵網絡第100個重鐵車站。（王韻青攝）

造價達59億元的港鐵古洞站已經動工，位於東鐵綫上水站和落馬洲站之間，未來更會成為北環綫轉車站。港鐵表示，古洞站是全港首個在營運中鐵路隧道上興建的新車站，每周僅有2至3晚可以短暫施工，將採用大量新科技監控隧道結構，同時結合雲端數碼平台，讓團隊爭分奪秒推進工程。港鐵重申，造價增近7成，是因通脹和最初估算僅基於初步規劃。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

古洞站位於馬草壟路和河上鄉路交界，作為東鐵落馬洲支綫的新車站，預計是港鐵網絡第100個重鐵車站；東鐵綫古洞站工程今年9月動工，採用地底車站設計，料4年後落成，而作為北環錢的部分則料2025年起擴建。

港鐵公司項目經理一北環綫（隧道）羅迪高指，古洞站是全港首個在營運中鐵路隧道上興建的新車站，該站隧道段長約500米，深入地底約20米，呈箱形結構，目前靠覆蓋隧道的泥土抵銷地下水浮力，以保持穩定，但新站將以「明挖回填」方法建造，架設金屬支架固定地面，並持續調控水位和監察隧道結構，以免其沉降或浮起非常重要，故已安裝自動地下水壓調節系統及閉路電視，24小時監控水位；又在隧道內設自動構監察系統和逾200個監控點，確保結構穩定，精準度達微米。

他續指，由於要維持鐵路日常運作，部分工序只可在非行車時間進行，加上要配合隧道檢查維修等，每周僅有2至3晚可動工，每次約2小時，故團隊將爭分奪秒，日間於隧道上方工作，夜間才於隧道內施工，且在建造隧道通風管道、月台踏板等時，利用預製組件、裝配式設計及組裝合成建築法，盡可能加快進度。另連結建築資訊模型（BIM）及工程時間表，以4D視覺全方位追蹤施工進展，助團隊適時跟進。

施工範圍同樣有限，不但與落馬洲支綫緊急救援入口和緊急疏散通道重疊，大部份行車道只能容納一輛大型工程車駛入，所以除了把緊急通道往外移，港鐵亦首次使用鐵路軌道和工程機車，把建築物料經羅湖編組站運送至工地 。

羅迪高亦提到，東鐵綫古洞站是港鐵首個全面採用雲端綜合數碼共用平合（CDE）推展的項目，平台猶如「大內總管」，除了結合工程數碼化資訊，亦以BIM技術展示工地3D立體模型，並設聊天室功能，令工程團隊能一站式實時共享工程資訊與協作。

至於古洞站造價由2015年估算的35億元大增近7成至59億，羅重申主因是期間通脹34%，且最初估算僅基於非常初步規劃。他又說早前把古洞站虛擬模型展示予殘疾團體，無障礙設施大獲讚賞，會續收市民改善意見。

東鐵綫古洞站工程現按計劃平整土地，挖掘工作料明年首季展開，目標2027年竣工，港鐵形容有信心準時達標，詳情即看。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心