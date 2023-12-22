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【鐵路發展】東鐵古洞站2027年落成配合新區發展　 預留空間擴建北環綫

社會 00:00 2023/12/22

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東鐵古洞站2027年落成配合新區發展。（王韻青攝）

東鐵綫古洞站工程今年9月動工，現按計劃平整土地，挖掘工作料明年首季展開，目標2027年竣工；港鐵形容有信心準時達標，配合將於2026年底至2027年初起，陸續移入古洞新發展區的市民出行需要。

港鐵公司項目經理一北環綫（隧道）羅迪高稱，東鐵綫古洞站料4年後落成，屆時由古洞站往上水站車程僅約3分鐘，較現時繁忙時間路面車程約15分鐘大減8成，區內居民由住所至車站的距離亦在步行範圍內。他形容設計車站時，已確保具高通達性，以及與周邊社區密切連繫。

至於將連繫東鐵綫及屯馬綫的北環綫項目，港鐵預計2025年動工，目標2034年竣工。羅迪高說，北環綫仍處於初步設計階段，但已在東鐵綫古洞站工地外圍預留空間，建造多一個「新站」，令車站屆時可擴大，同時服務東鐵綫及成為北環綫轉車站，又強調古洞站以地底隧道對周邊濕地沒有大影響。

政府預計到2026/27年，古洞將有13萬人口，有議員早前質疑港鐵未有因應古洞站啟用，增加東鐵綫班次，擔心列車將相當擠迫。港鐵稱，有信心可以應付乘客量，但會因應實際情況，在繁忙時間增加班次、考慮添置列車、改變東鐵綫前往羅湖及落馬洲2:1的班次比例等。

另外，為了加強工地安全，古洞站工地提供5G Wi-Fi覆蓋，且為工程團隊提供具備追蹤功能的智慧安全帽、可監測心跳的手錶等；又安裝隧道物件偵測系統，確保工程物料沒有遺漏，避免影響日常鐵路運作。

古洞站是全港首個在營運中鐵路隧道上興建的新車站，每周僅有2至3晚可以短暫施工，詳情即看

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記者：梁薾心

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