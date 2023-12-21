【屋邨重建】彩虹邨3學校料受重建影響　朱國強促優先重置到學額需求殷切發展區

▲ （曾耀輝攝）

房屋局局長兼香港房屋委員會主席何永賢今日（21日）宣布，政府將展開彩虹邨重建可行性研究，並交代居民安置安排，詳情即看。教育界立法會議員朱國強關注重建對邨內2所中學及1所小學的影響，促政府納入研究範圍。

朱國強指，現時彩虹邨內共有2所中學及1所小學，但參考以往白石邨重建先例，政府不會因屋邨重建，直接重置邨內學校，而是要求學校須參與競逐的校舍分配。而邨內中華基督教會基華小學，2020年獲教育局校舍分配，當局擬耗資4.2980億元，拆卸邨內聖公會靜山小學及日修小學前校舍，作為該校重置的新校舍，但至去年6月，當局把項目提交立法會教育事務委員會討論時，稱無計劃重建彩虹邨，最後未進一步提上財委會工務小組委員會申請撥款，意味建校計劃生變。他形容對於學校即使獲校舍分配，卻因政府內部欠缺溝通，致建校計劃落實無期，做法並不理想。

朱國強又指，校舍分配向來競爭激烈，同邨的彩虹邨天主教英文中學多年積極爭取遷校，但幾次校舍分配，均未能成功。觀乎邨內3所學校都是1964至1965年落成，樓齡迄今逾60年，不少設施均低於現時標準，確有重置校舍逼切需要。

朱國強促政府把重置邨內3所學校，納入重建彩虹邨研究項目的範圍內，並優先重置受影響學校，到學額需求殷切的發展區，避免因重建計劃，對學校的持續發展，帶來不確定因素。

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責任編輯：梁薾心