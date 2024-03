美食天堂匯聚各國餐館　精心推介特色異國菜  

香港旅遊發展局將在1月10日派發第二批的「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券,名額10萬份,每份價值港幣100元。這一批餐飲消費券適用於逾500間「優質旅遊服務」計劃認證食肆。香港作為一個國際化城市,匯聚多元文化背景的人士,以及不同國家的餐飲美食,是中西飲食文化交融的美食天堂,以下為大家介紹「優質旅遊服務」計劃認證食肆下的6間特色餐廳,大家不妨約上三五知己一起「夜饗樂」!

馬泰:馬來西亞、泰國特色料理呈獻東南亞風情

想要一次過品味大馬和泰國的特色料理,就要留意位於銅鑼灣的馬泰。餐廳大廚嚴選來自馬來西亞及泰國不同地方的食材,並精心烹調,為顧客帶來當地美食和飲食文化。餐廳提供多元化的亞洲美食,包括無骨海南雞飯、新加坡肉骨茶、馬來摻摻叻沙等,均深受顧客歡迎。以肉骨茶為例,湯底加入了當歸、玉竹、川芎、甘草、黨參等中藥,相當滋補,是適合現代都市人補充體力的良方。馬泰更會不時加入創新元素,例如順應泰國夜市潮流,推出極受當地人歡迎的火山排骨,更自製東南亞特色風味的叁巴醬,務求將東南亞風情帶給顧客。

小曼谷海鮮燒烤屋:泰國華僑家庭式經營帶來地道泰式風味

小曼谷海鮮燒烤屋是由泰國華僑家庭經營,由全泰籍廚師坐陣,嚴選泰國原材料,配合本地新鮮食材,將曼谷美食帶到香港。餐廳更設有Live Music及戶外座位,美食與音樂相伴,令聚餐加倍開心,重現泰國旅遊的熱鬧氣氛。餐廳特別推介小曼谷泰式煲仔翅及泰皇咖喱炒膏蟹,將港式元素和泰式風味融合。餐廳除了保留泰國菜系特色之外,更會迎合本地人口味而作出調整,例如明爐香檸汁蒸桂花魚、冬蔭功鮮蝦雲吞湯,以及安格斯牛小排配酸子汁等。

味蔵by city'super:大師級廚藝烹調日本直送新鮮食材

city'super首間正宗日式料理餐廳味蔵by city'super,主打健康料理、鍋物及地酒,秉承city'super 「crafting a better lifestyle」的匠人精神,嚴選日本直送食材,配以大師級廚藝,呈獻日式美食佳釀。當中包括city'super四大獨家匠藝食材:每日鮮製博多屋豆乳製品、山形縣A5和牛乙女牛、茅乃舍百年高湯以及RF1沙律,為顧客帶來藏日本匠人之心的美食傑作。味蔵by city'super特色菜式包括香港少見的味蔵特製蒸ShabuShabu鍋,採用飼養30個月以上的A5級乙女牛、本菇及舞茸等上乘日本直送蔬菜蒸煮,配上酸汁調味,為顧客獻上最鮮甜日本滋味。city'super的專業侍酒師團隊更會在日本各地搜羅清酒佳釀,為你帶來各種極上滋味!

Jo Jo Indian Cuisine:正宗南北印度菜兼融中式創新菜

Jo Jo Indian Cuisine早於1985年開業,在現址經營了8年,提供正宗北印度和南印度菜餚,以高品質的美食、服務以及用餐體驗聞名。餐廳的特色菜包括素咖喱角、帕尼尼泡餅、羊肉羅甘薩、烤雞咖喱、大蒜烤餅和馬薩拉多薩等。餐廳以正宗的準備方式、新鮮的食材與香料營造出豐富的印度風味體驗。顧客可以在餐廳感受印度菜的多樣性,除了常規印度菜外,更會研發創新的印中菜系,也會每季更換特別餐單,為顧客帶來新鮮的用餐體驗。餐廳以優質食物及服務,營造熱情愉快的氛圍,並會不時提供折扣優惠,或因應團體預訂或特殊要求,提供特別菜單。

亞金南洋茶室:南洋風情與港式家常菜一應俱全

亞金南洋茶室主打東南亞菜,以地道馬來西亞手法炮製馬來西亞特色菜餚。茶室重視香料運用,務求令菜色色香味俱全,重現馬來西亞風味,招牌菜式有招牌海鮮叻沙,以新鮮大蝦、爽脆魷魚等配料配以濃郁椰香湯底,微辣醒胃;下午茶首選有鮮牛油咖央多士,把麵包烘成金黃色,外脆內軟,多士內夾鮮牛油及咖央醬,口感層次豐富。餐廳更因應本地人口味作出調整,辣度適中、容易入口。為了照顧上班族和家庭客,餐廳特設「港嘗味套餐」,包括各式港式午餐選擇,以及蒸魚、醬油雞和小菜煲等地道家常小菜。

Chatterbox Express:演繹新加坡星級餐廳傳統味道

在2020年開幕的Chatterbox Express承傳昔日新加坡文華大酒店Chatterbox的秘方。Chatterbox於1971年在新加坡文華大酒店開業,是新加坡首間提供當地地道小販美食的五星級酒店,主打招牌文華海南雞飯及新加坡地道美食。Chatterbox Express將揉合創新和傳統元素的新加坡美食帶來香港,其中被譽為「傳奇文華海南雞飯」就是由行政總廚Liew Tian Heong(劉殿雄)製作,在保留傳統做法的同時,獨家研製全新烹調方式,以蒸焗爐恆溫烹調,確保所有雞件都鮮嫩滑溜,配上以雞湯及雞油烹煮、粒粒分明且油光十足的香米飯,顧客更可以按照個人喜好,沾上秘製的辣椒醬、黑醬油和薑蓉,讓人一試便愛上。

「優質旅遊服務」計劃

這項計劃由香港旅遊發展局推行,旨在協助旅客及本地消費者識別優質商戶。計劃規定獲得認證的商號必須通過每年嚴謹的評審,以確保產品明碼實價、資料清晰,並提供優質服務。

