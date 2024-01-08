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美食天堂匯聚各國餐館　精心推介特色異國菜  

特約 12:00 2024/01/08

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熱門 寶林茶室 小林製藥紅麴 麥明詩 古淖文 新手爸媽 中一面試 名校專區 高才通 到校服務 會員有獎

香港旅遊發展局將在1月10日派發第二批的「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，名額10萬份，每份價值港幣100元。這一批餐飲消費券適用於逾500間「優質旅遊服務」計劃認證食肆。香港作為一個國際化城市，匯聚多元文化背景的人士，以及不同國家的餐飲美食，是中西飲食文化交融的美食天堂，以下為大家介紹「優質旅遊服務」計劃認證食肆下的6間特色餐廳，大家不妨約上三五知己一起「夜饗樂」！

馬泰：馬來西亞、泰國特色料理呈獻東南亞風情

想要一次過品味大馬和泰國的特色料理，就要留意位於銅鑼灣的馬泰。餐廳大廚嚴選來自馬來西亞及泰國不同地方的食材，並精心烹調，為顧客帶來當地美食和飲食文化。餐廳提供多元化的亞洲美食，包括無骨海南雞飯、新加坡肉骨茶、馬來摻摻叻沙等，均深受顧客歡迎。以肉骨茶為例，湯底加入了當歸、玉竹、川芎、甘草、黨參等中藥，相當滋補，是適合現代都市人補充體力的良方。馬泰更會不時加入創新元素，例如順應泰國夜市潮流，推出極受當地人歡迎的火山排骨，更自製東南亞特色風味的叁巴醬，務求將東南亞風情帶給顧客。

馬泰是具異國風情的馬來西亞及泰國菜餐館。

馬泰：https://www.facebook.com/p/馬泰-Ma-Thai-100063620778940/
店鋪資料：
地址：香港銅鑼灣駱克道408號地下
電話：2388 0218

小曼谷海鮮燒烤屋：泰國華僑家庭式經營帶來地道泰式風味

小曼谷海鮮燒烤屋是由泰國華僑家庭經營，由全泰籍廚師坐陣，嚴選泰國原材料，配合本地新鮮食材，將曼谷美食帶到香港。餐廳更設有Live Music及戶外座位，美食與音樂相伴，令聚餐加倍開心，重現泰國旅遊的熱鬧氣氛。餐廳特別推介小曼谷泰式煲仔翅及泰皇咖喱炒膏蟹，將港式元素和泰式風味融合。餐廳除了保留泰國菜系特色之外，更會迎合本地人口味而作出調整，例如明爐香檸汁蒸桂花魚、冬蔭功鮮蝦雲吞湯，以及安格斯牛小排配酸子汁等。

小曼谷海鮮燒烤屋由泰籍廚師主理，除了泰國菜系之外，會推出迎合人口味的特色菜。

小曼谷海鮮燒烤屋：www.facebook.com/minibangkok/
店鋪資料：
地址：九龍城太子道西398號號地下
電話：27167868
電郵地址：info@minibangkokbbq.com

味蔵by city'super：大師級廚藝烹調日本直送新鮮食材

city'super首間正宗日式料理餐廳味蔵by city'super，主打健康料理、鍋物及地酒，秉承city'super 「crafting a better lifestyle」的匠人精神，嚴選日本直送食材，配以大師級廚藝，呈獻日式美食佳釀。當中包括city'super四大獨家匠藝食材：每日鮮製博多屋豆乳製品、山形縣A5和牛乙女牛、茅乃舍百年高湯以及RF1沙律，為顧客帶來藏日本匠人之心的美食傑作。味蔵by city'super特色菜式包括香港少見的味蔵特製蒸ShabuShabu鍋，採用飼養30個月以上的A5級乙女牛、本菇及舞茸等上乘日本直送蔬菜蒸煮，配上酸汁調味，為顧客獻上最鮮甜日本滋味。city'super的專業侍酒師團隊更會在日本各地搜羅清酒佳釀，為你帶來各種極上滋味！

味蔵by city'super為顧客帶來日本直送新鮮食材。

味蔵by city'super： www.citysuper.com
店鋪資料：
地址：銅鑼灣糖街31號sugar+ 3樓
電話：2219 0738
Whatsapp訂座：6305 3878

Jo Jo Indian Cuisine：正宗南北印度菜兼融中式創新菜 

Jo Jo Indian Cuisine早於1985年開業，在現址經營了8年，提供正宗北印度和南印度菜餚，以高品質的美食、服務以及用餐體驗聞名。餐廳的特色菜包括素咖喱角、帕尼尼泡餅、羊肉羅甘薩、烤雞咖喱、大蒜烤餅和馬薩拉多薩等。餐廳以正宗的準備方式、新鮮的食材與香料營造出豐富的印度風味體驗。顧客可以在餐廳感受印度菜的多樣性，除了常規印度菜外，更會研發創新的印中菜系，也會每季更換特別餐單，為顧客帶來新鮮的用餐體驗。餐廳以優質食物及服務，營造熱情愉快的氛圍，並會不時提供折扣優惠，或因應團體預訂或特殊要求，提供特別菜單。

Jo Jo Indian Cuisine主打北印度和南印度菜餚，讓顧客從香氣濃郁的菜餚中，感受異國香料和香草的融合。

Jo Jo Indian Cuisine：https://jojofood.com/
店鋪資料：
地址：香港灣仔駱克道37-39號得利樓2樓
電話：2527 3776

亞金南洋茶室：南洋風情與港式家常菜一應俱全

亞金南洋茶室主打東南亞菜，以地道馬來西亞手法炮製馬來西亞特色菜餚。茶室重視香料運用，務求令菜色色香味俱全，重現馬來西亞風味，招牌菜式有招牌海鮮叻沙，以新鮮大蝦、爽脆魷魚等配料配以濃郁椰香湯底，微辣醒胃；下午茶首選有鮮牛油咖央多士，把麵包烘成金黃色，外脆內軟，多士內夾鮮牛油及咖央醬，口感層次豐富。餐廳更因應本地人口味作出調整，辣度適中、容易入口。為了照顧上班族和家庭客，餐廳特設「港嘗味套餐」，包括各式港式午餐選擇，以及蒸魚、醬油雞和小菜煲等地道家常小菜。

在亞金南洋茶室裏，除了可以品味到馬來西亞風味的菜式之外，更為上班族和家庭客提供港式午餐和家常小菜。

亞金南洋茶室：https://www.kamkee.com.hk/akamlaksa
店鋪資料：
黃大仙店：黃大仙中心南館 1樓132號舖
電話： 2398 0981 
觀塘店：觀塘偉業街 180 號 Two Harbour Square 地下F&B1號舖
電話： 2398 0881  
紅磡店：紅磡都會道6號置富都會7樓749-751號舖    
電話： 2398 0183 
油塘店：油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場1樓102號舖    
電話： 2398 9638 
新蒲崗店：新蒲崗太子道東638號譽港灣Mikiki商場1樓119號舖
電話： 2398 0885 
將軍澳店：將軍澳新都城二期高層地下UG051H舖
電話： 2398 0007 
元朗店：元朗青山公路元朗段249-251號元朗廣場2樓277-290號舖
電話： 2398 0368

Chatterbox Express：演繹新加坡星級餐廳傳統味道

在2020年開幕的Chatterbox Express承傳昔日新加坡文華大酒店Chatterbox的秘方。Chatterbox於1971年在新加坡文華大酒店開業，是新加坡首間提供當地地道小販美食的五星級酒店，主打招牌文華海南雞飯及新加坡地道美食。Chatterbox Express將揉合創新和傳統元素的新加坡美食帶來香港，其中被譽為「傳奇文華海南雞飯」就是由行政總廚Liew Tian Heong（劉殿雄）製作，在保留傳統做法的同時，獨家研製全新烹調方式，以蒸焗爐恆溫烹調，確保所有雞件都鮮嫩滑溜，配上以雞湯及雞油烹煮、粒粒分明且油光十足的香米飯，顧客更可以按照個人喜好，沾上秘製的辣椒醬、黑醬油和薑蓉，讓人一試便愛上。

Chatterbox Express將新加坡文華大酒店Chatterbox的星級秘方帶來香港。

Chatterbox Express：https://linktr.ee/chatterboxexpresshk
店鋪資料：
地址：太古太裕路7號建安閣地下G515號舖
電話：2904 8603

「優質旅遊服務」計劃

這項計劃由香港旅遊發展局推行，旨在協助旅客及本地消費者識別優質商戶。計劃規定獲得認證的商號必須通過每年嚴謹的評審，以確保產品明碼實價、資料清晰，並提供優質服務。

詳情：https://bit.ly/QTSscheme

（特約）

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