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J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛

娛樂 10:25 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

J2主持文頌男（Koba）已有兩個月未有在節目《不正常愛情研究所》亮相，令不少觀眾以為他已離開節目或放長假，但原來他是患癌而不得不好好休息。 

日前，Koba在社交網交代近況，他寫道：

好耐冇見大家喇🥹其實我病咗吖‼️應該都有兩個月冇更新過近況🙆‍♂️

我幾個月前確診自己有癌症🚑依家有一個大概6×6×4cm 咁大🤏嘅惡性腫瘤喺我嘅椎間近盤骨附近嘅位置🫠因為壓住咗啲神經💥🤮所以行動唔方便同週不時會劇痛😭

我由兩個月前左右已經全面停工休息🛌最近仲開始咗化療💊💉希望好快可以好返😇繼續拍唔同嘅嘢畀大家睇🎥暫時我都好正面面對✨大家唔洗擔心😌都好多謝呢幾個月嚟不斷陪我出入醫院、照顧我嘅所有朋友們❤️❤️冇你哋真係搞唔掂🥹

最近收到好多大家打氣嘅訊息📱💬好多謝大家支持😘💕我知大家都好關心我🥰可能好多嘢都想問我、了解吓我近況❤️歡迎大家留言畀我👇💬可能有機會拍吓啲REELS回應返😉✨同畀大家了解吓我近況啦🫰💕

#癌症 #化療 #病咗 #停工 #休息 #最近無咩影相 #啲圖隨便配 #留言打打氣

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另外，他提到自己在近日有不少人向他捐獻，「雖然款項唔多，但我都感受到大家嘅善意同鼓勵，甚至有冇捐獻其實都唔重要，大家隨心就可以，你哋簡單嘅一句問候我都會好開心。我會盡量好好利用呢啲款項，用喺我嘅治療同生活恆常支出上。」

最新影片推介：李施嬅專訪 

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新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

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撰文 : TOPick柴犬出動

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