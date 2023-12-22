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網絡熱話丨24歲港媽赴台當詐騙集團車手　IG打卡曝行蹤終落網

休閒消費 10:32 2023/12/22

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一名24歲港媽不敵詐騙集團「包吃包住包謙」三包利誘，上月搭飛機到台灣短期工作當詐騙車手，臨離開前趁空檔到三峽老街遊玩，更不忘IG打卡發限時動態，警方其後掌握其行蹤最終被逮捕。

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綜合台灣傳媒報道，24歲港媽姓蔡，上月透過網上一則招聘車手廣告，標榜「有吃有住還能拿錢」，在台工作可獲500港元日薪，吸引她上月26日買機票赴台從事「短期打工」，短短4週，她受詐騙集團指示與受害人面交取款，取款後則回到新北一家商務旅館休息。

據悉蔡女家住大埔，一頭烏黑長髮、長相亮眼，其社交帳戶IG全是她與姊妹友人吃喝玩樂照片，且也可以看到其懷孕時期照片，以及手抱著孩子與幫孩子慶祝生日的照片，另外，還可以看見她穿上泳衣、旗袍照片，展露出性感的姿勢。

三峽警訪早前接獲一名王姓男子報案，稱因受網絡投資廣告加入「飆股群組」，對方要求先簽屬「保密協議」，同時得抽取16%的獲利，王男依指示下載對方提供的手機APP進行操作，先匯款8萬台幣(約2萬港元)到指定帳戶，詐騙集團也讓王男小賺10萬台幣(2.5萬港元)獲利當誘餌。初嘗甜頭的王男遭對方誆稱購買新股張數過多，須面交現金，於是短短一個月內分成三筆共135萬台幣(即約34萬港元)予詐騙集團車手，直到員警主動聯繫王男他之前匯款的帳戶遭警示，他才驚覺遭詐騙。

警方事後翻查面交地點的閉路電視畫面，鎖定是1名境外年輕女子犯案並積極查辦。而專案小組人員到本月19日下午，發現蔡女趁離台前夕，獨自到新北市三峽老街逛街購物大嘆美食，並在IG發限時貼文「倒數2天自己一個人的旅行」及上傳多張遊玩照，遭警方掌握動態，聲請拘票後將她當場逮捕。

警察在蔡女起獲大批偽造投資公司的證件、收據及犯案時所用的兩部手機及贓款1萬多台幣，但蔡女疑似早就被詐騙集團事先「職前教育」，不但完全否認，還說自己不知從事詐騙工作，而且立刻找來律師陪偵，有別於一般犯罪嫌疑人，動作相當迅速。警方也發現手機內與詐團的對話紀錄均在犯案後已刪除。

由於在手機內找到女子拿著被害人交付大綑鈔票的照片，故此偵詢後，蔡女坦承來台假光觀真詐騙，警方依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，檢察官複訊後向法院聲請羈押，法院裁定羈押禁見。警方懷疑詐騙集團專門引進香港少女來台當車手犯案，正擴大追查其他共犯。

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責任編輯︰王明芳

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