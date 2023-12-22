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寒冷天氣｜大帽山最低-1.6°C　男子行山太凍報警　多部門通宵搜救無果

醫生診症室 10:45 2023/12/22

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本港天氣寒冷，一名操普通話口音的男子昨日（21日）下午報案稱，自己在大帽山行山期間，因天氣太凍無法繼續行程。警方、消防等接報即派員搜救，但至今仍未尋獲事主；截至今早9時，事主已失蹤逾18小時。而大帽山今日（22日）清晨，更一度錄得-1.6°C低溫

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警方禁止市民上山

警方及消防昨日下午3時57分接獲事主求助後，消防即趕赴現場搜救，警方、政府飛行服務隊、民安隊亦奉召到場協助搜索。經通宵搜救至今逾18小時，仍未尋獲事主。

運輸署昨晚8時44分亦發出特別交通消息，指因突發事件，所有車輛不能由荃錦公路進入大帽山道。有警員在場將大帽山的路口封閉，有駕車前來賞霜市民未能駛上大帽山，看日出的市民亦未能上山。

據天文台資料顯示，大帽山氣溫昨日下午4時約為1°C至2°C間，昨晚11時則跌至-0.1°C，今日清晨更一度錄得-1.6°C低溫。

4大途徑致失溫

身體長期暴露於低溫地方，隨時有失溫風險。台灣急症科醫生翁梓華曾分享指，人的體溫主要有4種途徑或因素將熱量帶到周邊環境中，包含傳導、對流、輻射以及蒸散。任何一種的熱量流失，都可能會導致失溫，以下為體溫散失的原理以及急症室常見的情境。

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1. 熱傳導

原理：身體直接接觸低體溫物體產生的熱量流失
常見情境：登山者覺得熱，躺在冰冷的大石頭上

2. 熱對流

原理：流體（像是空氣與水）的流動帶走體溫
常見情境：在寒冷而颳風的環境，造成熱量快速散失

3. 熱輻射

原理：熱量以紅外線的形式直接散失到環境中
常見情境：在無風不潮濕的夜間出遊，或露營造成的快速熱量散失

4. 蒸散

原理：汗水或是呼吸水氣將熱量帶走，每1克約可帶走600大卡的熱量
常見情境：登山過程身體處在為缺氧狀態，氣喘、流汗、換氣頻率增加造成的熱量快速散失

翁梓華醫生指，對於一個因失溫而到急症室的個案，以上4項成因大多是同時存在。人體對應體溫流失會有生理性代償反應，如發抖、心搏加速、豎毛肌收縮以增加產熱；但一旦超過身體代償極限，就會導致「失溫」。

體溫低於28°C恐失意識

翁梓華醫生解釋，醫學上失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命跡象分成4個等級，對應的治療方式如下：

1. 輕度失溫：體溫32-35°C

這類患者意識清楚，但會發抖得厲害。治療方式主要以支持性療法為主，如給予保暖衣物、喝溫暖的飲料等，逐步提升體溫。

2. 中度失溫：體溫28-32°C

這類患者意識混亂，發抖能力也失衡，甚至可能不會發抖。除了像輕度失溫外部給予熱量來源之外，必須要持續監控生命跡象，因為這類失溫患者常常會併發心律不整。

3. 重度失溫：體溫<28°C

這類患者大多已經失去意識，只能監測到生命跡象。這類病人除上述處置之外，還必須插管進行呼吸道保護，同時要考慮是否啟動人工心肺進行體外循環支援。

4. 致死性失溫

這類患者失去生命跡象，這時回溫可能已經不是首要任務。而是需緊急進行去顫電擊或是藥物升壓，並且後送往醫學中心進行治療。

忌以高於40°C方式為患者提高體溫

面對身邊同伴出現失溫症狀，翁梓華醫生亦提醒首要先保護好自己，因為患者身處的環境本身亦可讓你失溫。其次，低溫本身對器官具保護作用，因此面對失溫患者不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人，也多有案例在回溫後經妥善治療，可恢復到正常狀態

最後，協助患者回溫時要緩慢，避免造成二次傷害。當中，如以高於40°C的方式進行回溫，如烤火、過熱的暖暖包、熱水袋等，均有機會增加患者心律不整或是燙傷的機率，因此回溫一定要慢不要快。

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