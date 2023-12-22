開心速遞丨張景淳「回家」與熊家過年　蘇韻姿未有期返《愛‧回家》

▲ 張景淳回家！

藝人張景淳上年被安排於TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中出差，而他於劇中飾演的龔燁與熊若水（呂慧儀飾）結婚後，只是「回家」一陣子就再被安排繼續出外公幹，直至現時張景淳仍然尚未「回家」，令不少「龔水」的粉絲都非常掛念，期待再見二人合體。

【開心速遞】龔水CP合體再現《愛回家》 張景淳大膽鬧女高層「八婆」

最新影片推介：李施嬅專訪

龔燁重返《愛‧回家》

據知TVB已開始「放生」張景淳讓他重返《愛‧回家》，日前已秘密開工拍攝，他有份拍攝的戲份亦會安排於農曆年播出，即是他可以返「家」與熊家一起過新年，認真開心。

張景淳接受傳媒訪問感謝觀眾對《愛‧回家》的支持，又指很開心能與丹爺、熊家等人再繼續拍攝每日共事，並且承諾會努力演出；呂慧儀則指對方年尾回來開開心心過年，希望「龔水」的粉絲一起期待劇情。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

掛念熊家

至於蘇韻姿演的熊心如就尚未有「回家」的消息，又指早前剛完成音樂劇，亦即將開拍新劇《非份之罪》，暫時會專注做好目前工作，其餘等待公司安排，亦表示很掛念熊家一家人。

她續指很多事情不是其控制範圍內，所以抱住隨緣心態，有工作機會就會好好珍惜和把握。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R