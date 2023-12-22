明星育兒︱細女7歲起患抑鬱症險輕生　李連杰自責工作忙缺乏關懷道歉：孩子我錯了

【李連杰/哈佛大學/利智/抑鬱症/佛教】與利智育有大女Jane和細女Jada的武打巨星李連杰近日在台灣宣傳新書《超越生死：李連杰尋找李連杰》時接受著名作家陳文茜訪問，當中講到細女患抑鬱症一事，他指細女7歲時患上抑鬱症，到13歲是病情嚴重到想隨時結束自己生命，他遂與女兒展開為期三個月學習藏傳佛教，在宗教中找到出口。他自責在女兒得病時沒有好好關懷她，公開向女兒道歉，「我不懂怎麼樣做一個好的父親，所以我現在能不能重新學。」

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李連杰近年醉心於宗教更推出新書，他在節目中表示細女Jada自7歲時患上抑鬱症，到13歲病情嚴重至想輕生，甚至她會在想「覺得活着的意義是甚麼」，同時透露女兒有兩個腦袋在打架，他表示：

一個要生活一個要放棄，所以她自己，我變成學生，她不敞開心，我根本不知道如何幫。

篤信藏傳佛教的李連杰遂與女兒一起展開為期三個月去學習藏傳佛教，在宗教的協助下，女兒的情況有所好轉，兩人一起去嘗試尋找、了解問題的根，雖然不能治根但明顯找到抑鬱出口。

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但李連杰強調佛法不是萬能。而在過程中他亦感謝女兒提醒了他：

她說你不能說佛教改變了我，只是我去做了各種的嘗試，佛教只是其中的一部分。

另外，李連杰亦坦承曾忙到沒有關懷女兒，公開向女兒道歉：「她03年04年1歲，我就碰見海嘯了，那我就把全身心的電影都扔了，就去做壹基金，關懷社會。所以我整個在所謂的大我那個世界裡，忙啊忙啊痛苦，基本都是太太在照顧她。你想她到10年，她才7歲有這個病，我根本不知道是怎麼回事，當13歲發現她很嚴重的時候，我束手無策的時候，我想尋找機會說對不起，孩子我錯了，我把所有時間都給了大我了，忘了關懷你了，我不懂怎麼樣做一個好的父親，所以我現在能不能重新學，如果我錯了什麼你告訴我，我一定努力學習跟你改。」後來與女兒變成朋友一起學習去修佛法，令他們有所得益。

▲ 李連杰育有兩個女兒，從小在外國長大。IG圖片

大女考入哈佛

大女Jane曾指小時候父女很少見面，爸爸從不在家，試過隔7個月才見面一次。而兩女的起居多數由媽媽利智照顧，有指利智是虎媽會讓兩個女提早接受教育，Jada在六個月大時已開始學習，而Jane靠自己努力考入哈佛，她努力證明自己，積極參與學校活動，包括公益、跳舞、畫畫、吹笛、彈鋼琴，並當上學生會主席，是靠同學投票而非父母地位。大女Jane現於美國哈佛大學攻讀亞洲經濟學士學位，細女Jada學業優異，現於美國知名高中Phillips Academy就讀。

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責任編輯︰王明芳