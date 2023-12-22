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百份百感覺2024丨顏卓靈Ivy So吳肇軒林家熙接棒　原作者劉雲傑拆解選角之謎

娛樂 14:43 2023/12/22

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香港經典青春愛情漫畫《百份百感覺》將於2024年1月再有全新真人版，今次首度以舞台劇形式呈現觀眾眼前，由顏卓靈、Ivy So（蘇雅琳）、吳肇軒、林家熙4位人氣偶像接棒演出。《百份百感覺2024》舞台劇策劃人關樹明，原著作者劉雲傑便拆解開騷前一系列的籌備工夫和心得。

關樹明認為促成今次《百份百感覺》舞台化的想法非常大膽，因團隊對這個經典漫漫「好有feel」，認為現時不論在情懷、 演繹上以舞台劇形式呈現是最適合不過。如果再以電影或電視劇形式，之前已曾出現過，倒不如直接從漫畫當中抽取精華內容，由演員以真性、零NG地呈現給觀眾。

 一秒都不能錯

此外，團隊希望透過不同的舞台設計、音樂氛圍、千變萬化的燈光效果，為《百份百感覺》的粉絲帶來一種與別不同的體驗，從而帶出時下年輕人的愛情觀，引起觀眾共鳴。

原作者劉雲傑對於以舞台劇形式演繹《百份百感覺》，感覺有趣，形容如耍雜技，更能夠符合新世代追求刺激的特質。

他表示：「《百份百感覺》電影和電視劇都已經做過，而舞台劇講求臨場反應，對白亦較為有趣生動，予觀眾感覺也更為正面和新鮮。」

講到今次舞台劇籌備時所遇到的困難，關樹明指團隊需要從故事當中提取適用於舞台劇的元素、分配時間場口、尋覓演員等都不容易；而且團隊對演員有一定的要求，需要進行試鏡，又要遷就演員檔期，因此花費不少心力和時間。

關樹明又指舞台劇需要一氣呵成，不能NG，並且透過情感帶動觀眾，故事發展底藴亦要掌握得精準到位，而演員亦都經過一連串的排練和改良才可出現火花。因此，與觀眾同喜同悲的過程是「一秒都不能錯」，頗具挑戰性。

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梁朝偉啱做許樂

每一代《百份百感覺》的選角都會成為熱話，關樹明稱每個年代都有屬於當代的Jerry、許樂和Cherie。選角時團隊會思考哪一位年輕偶像或明星較能勝任角色，亦會徵詢年輕人的意見，了解年青人的喜好。

他舉例︰「例如團隊都覺得Locker形象頗搞笑，自然就較適合飾演許樂，而大家一望到Ivy So，都會認為是最佳人選。」而製作人又會透過演員彩排過程的特質，𨤳定他們能否勝任角色。

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作者劉雲傑則認為以前要找適合飾演Jerry的男演員很困難，但現今就相對容易，因為現時很多男演員都「好Jerry」，意思是都有走抑鬱壞男孩路綫。

至於許樂，同樣難找適合的男演員，劉雲傑解釋道︰「以前有好幾個男演員頗適合演許樂，例如梁朝偉，林海峰，陳小春等，但礙於當時他們的經理人公司認為不合適，就不了了之。」

加入現代愛情觀

《百份百感覺2024》舞台劇最大分別，是會加入現代愛情觀和元素。關樹明指：「以往年輕人嚮往一見鍾情，很快給予對方100分的評價，但現今評價對方的因素繁多，除了着重『樣靚身材正』，更着重性格是否適合自己等等。」

今次透過舞台劇引領觀眾思考不同年代的愛情觀，如何平衡情與慾、付出與接收。

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《百份百感覺》出現過多個版本，作為原著粉絲的關樹明，認為作品本身具備一些元素適合於不同年代，有很多重塑的空間。隨着思維和社會環境的轉變，男女之間的你追我逐，最終都會殊途同歸，藉此喚醒時下年輕人對愛情的感覺和反思。

劉雲傑認同，不同年代會有不同的潮流和處世哲學，但很多事也可以一個循環：「要說《百分百感覺》，主角的服裝是一個重點，如看看現在流行的韓風服飾，其實又跟當年第一集的風格很相似。愛情也如是，以前我們對愛情有美好的憧憬，希望這一份情懷，也可以藉著舞台劇再帶給新一代觀眾。」

歷年《百分百》角色列表

《百份百感覺》電影版（1996）

由鄭伊健、葛民輝、梁詠琪和鄭秀文各演男女主角，可說成功把這本人氣漫畫搬上銀幕，也普遍認同是最佳選角版本。

《百份百感覺》電影版（1996）

《百份百感覺》電影版（2001、2003）

2000年後也曾兩度拍成電影，《百分百感覺II》由陳奕迅、楊千嬅、陳曉東和容祖兒主演，都屬當時的人氣歌手陣容；其後《百分百感覺2003》換上余文樂、鄧麗欣、王嘉明、楊愛謹演出，口碑和票房都一般。

《百分百感覺II》

《百份百感覺》網劇版（2002）

02年《百份百感覺》亦試過以劇集版及網劇版在影視平台播出，由陳曉東、 周麗淇、方力申和李彩華演出，共拍了兩輯。

《百份百感覺》廣播劇版（2009）

2009年，擁漫畫版權的文化傳信，再跟平台合作推作《百分百感覺》廣播劇，於網上電台播放，換上李逸朗、扈佳榮、可嵐聲演，回響不大。

《百分百感覺2024》

演出日期︰2024年1月13日至1月21日

地點︰香港演藝學院歌劇院

票價：$480、$780

記者：傅承嘉

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