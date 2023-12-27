西貢海藝術節　漫遊小島　細味在地風土人情

▲ 香港特別行政區政府旅遊事務專員沈鳳君感謝策展團隊和西貢海各島嶼上村民所付出的心血和努力，成就一個個將人與島嶼、人與人聯繫的歷史、文化、藝術故事。

西貢向來是不少香港人假日悠閒玩樂的好去處，除了以海灘、漁村和悠閒生活聞名於外，西貢各島嶼更有獨特的地質風貌和歷史文化。現在在西貢更有一場與別不同的藝術與人文對話，這正是由旅遊事務署主辦的「西貢海藝術節」。來到第二屆，參與的島嶼包括鹽田梓、橋咀洲、滘西洲和糧船灣，策展團隊更安排了多個導賞團、工作坊、表演、分享會等供訪客參與。

旅遊事務專員沈鳳君分享：「早在2019年我們舉辦了為期3年的『鹽田梓藝術節』。當時雖然受到疫情帶來的社交距離措施影響，但是我們仍然有累計21萬人次參與藝術節。」藉着3年的鹽田梓藝術節，除了吸引區外人到訪，更令鹽田梓得以活化，移居島外的居民將破落的舊居翻新，令島上更顯活力。這亦啟發旅遊事務署構思將「鹽田梓藝術節」的概念延伸，連結更多的島嶼，將香港舊風貌、歷史、文化、藝術讓更多人認識，因而孕育出西貢海藝術節。

以「再島嶼」為題 於敍述中尋找趣味

西貢海藝術節同樣是一個為期3年的旅遊項目，策展團隊以「再島嶼 Joy Again, Isle!」為整個主軸，第一屆西貢海藝術節在鹽田梓和橋咀洲舉辦，副題為「再島序」，寓意是以島為載體，探討天地人序，為藝術節的序幕；第二屆則延伸至滘西洲和糧船灣，副題定為「再島敘」，敍述島上的風土人情。第三屆的副題將定為「再島聚」，以互動和相遇為中心，為訪客帶來再聚的趣味。

第二屆西貢海藝術節一共有18件藝術品，當中有10件是今年新設置的藝術品。「在設置藝術品時，我們要考慮島上居民的意願，如何將藝術品融入他們的生活環境中。」沈鳳君認為過程中與居民的溝通非常重要，村民對藝術節的支持和包容亦是令她意想不到的。

首設跳島路綫 宜作2天深度遊

第一屆參與的島嶼包括鹽田梓和橋咀洲，而來到第二屆，參與的島嶼增加至4個。一般而言，市民前往各個島嶼均需要在西貢市中心搭乘街渡，島與島之間未有接駁服務。但為了讓大家有更好的遊覽體驗，旅遊事務署安排了跳島街渡體驗，在西貢海藝術節期間，就設有兩條路綫，讓市民一天暢遊兩個島嶼。路綫A包括西貢市、鹽田梓、橋咀洲；路綫B則包括西貢市、滘西洲、糧船灣。

沈鳳君建議參觀者可以分兩天遊覽，細閱散落在4個小島上的18件藝術品，與島上的藝術節大使交流，深入了解島上的風土人情、藝術品背後的故事。「我們也曾經考慮安排環島的路綫，但是回歸初衷，更希望遊人可以花時間感受島上的藝術品和參與藝術節期間的活動。」她續提醒參加西貢海藝術節前不妨到官方網站上參考推薦行程，及預約導賞團和活動。「因為藝術品散落在島上不同地方，有機會要上山、下山，可因應體力選擇路綫，裝束方面也宜以輕便為主。」同時帶備防曬太陽帽、雨具、風衣，應付天氣變化。而在島上，除了可與心儀藝術品拍照留念，策展團隊更特別製作了一系列精美的紀念品供換領和選購，為旅程留下美好的回憶。

▲ 第二屆「西貢海藝術節」推出了多款別出心裁的紀念品，訪客在西貢市的藝術節資訊站除了可透過與藝術品合照及完成簡單的步驟以換領免費紀念品，也可選購上圖的紀念品作留念。

日出日落 連結島嶼人與情

問及島上的藝術品有哪些較為推薦，沈鳳君笑言不同的藝術品也各有主題，例如宗教、居民生活、環保等，各有特色。沈鳳君以「曉看天色」作品為例，藝術家集合了很多村民拍攝的日出、日落照片，每張照片上也寫上村民的名字：「看起來就像是時光隧道，在不同的日照下反映出不同的光彩，非常漂亮。」但最令沈鳳君印象深刻的是遊覽過程中，村民很開心地向她介紹自己所拍的照片：「在藝術品上我看到居民在島上的生活，因為村民的參與令整件事不再單單是一件藝術品，而是變得很有趣，和小島充滿聯繫。」

▲ 滘西洲的藝術品「曉看天色」收集了由村民拍攝的照片，將之串連成一片天幕，藝術家既回應了昔日村民捕魚作業的「聽天由命」，亦以「天」盛載村民的情懷。（相片來源：香港旅遊發展局）

另一個別有趣味的藝術品則是設置在糧船灣的一所已關閉的學校操場上，蜿蜒的木路軌上面刻有校友名字、回憶字句，小球在軌道上滾動時所發出的節奏，正是島上居民的集體回憶。

▲ 在已經停辦的糧船灣公立學校操場上有一組藝術裝置「動聽校園。糧船灣」，藝術家搭建出高低錯落的木軌道，小球滾動時，便會發出學生、村民熟悉的節奏，以聲音連繫起村民的集體回憶。

她又分享，在鹽田梓上有天主教堂、滘西洲有洪聖古廟、糧船灣則有天后宮，幾個小島已經呈現了香港文化的包容性，藉着西貢海藝術節，更讓市民和遊客認識到這一面。

第二屆西貢海藝術節官方網站：https://skhartsfestival.hk/tc/



（特刊）