  • 10°C
香港時間 : 20231222日 (週五) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李幸倪與粉絲過聖誕　送上親自設計歌迷會衛衣做禮物

娛樂 11:44 2023/12/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

GinLee與粉絲過聖誕！

早前Gin Lee李幸倪透露正積極籌備官方歌迷會，一向錫fans的她日前便與fans提早舉行聖誕party，以答謝fans們多年來支持，當晚除了聖誕大餐，更有交換禮物環節。除此之外，Gin更為fans準備驚喜，向每位fans送上一件由她親自設計的官方歌迷會衛衣，歡渡開心一夜。

當晚的drees code是粉紅色，fans們都十分聽話，全部粉紅衫上陣，Gin的父母、家姐及姐夫都有到場。

李幸倪化身音樂老師Miss Gin拯救音痴　Gin Lee用心教唱《企好》技巧

最新影片推介：李施嬅專訪 

TOPick柴犬追星
新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

感謝粉絲支持

Gin一到場即答謝fans，「好多謝你哋，你哋都應該知道christmas係我最鍾意嘅節日，好開心可以同你哋一齊提早慶祝，亦都好想多謝你哋今年特別付出好多，又投票啦、又支持我每首歌啦、MV啦，係好抵錫嘅呢班fans，我係睇到嘅，所以好appreciate你哋，希望你哋今日食得開心。」

食完聖誕餐後，Gin又走到每一枱跟fans傾偈及合照，又跟fans交換禮物，氣份熱鬧。而早前在街頭唱歌及為Gin拉票的小fans亦有到場，不過他十分怕醜，Gin在他耳邊唱《企好》，唱到一半時，Gin突然大笑，「大家有冇聽到？佢話：『你唔好再唱啦。』哈哈。第一次俾人叫我唔好再唱，好傷心。」十分搞笑。

點擊圖片放大
+4
+3

送上親自設計的歌迷會衛衣

自從來港發展後，Gin已多年沒有跟家人過節，所以當晚她特別開心，「好開心，自己好多年都冇同屋企人過聖誕，今次可以同屋企人同埋fans一齊慶祝，覺得好溫馨、好圓滿，唔再感到孤單。」

大合照時間，Gin向每位歌迷送上她親自設計的歌迷會衛衣，全場立即起哄，她表示近三個月正積極籌備自己的fans club，很多事情都親力親為，「用咗好多精力時間去做一個平台，係一個app，叫做『GLFC』，用咗好多時間同開發公司商討。除咗一啲it嘅嘢，好多嘢都係自己design，例如會tee，上面印住嘅『GIN1US』都係自己設計、所有merchandise等，用咗好多心力去做，希望大家可以感受到我份誠意。」

她坦言希望有一個屬於她跟fans的平台，能夠凝聚力量，同時亦可以對他們認識更多。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

Gin Lee今年擁兩首五台冠軍歌　李幸倪承諾粉絲適當時機開騷
15:33 2023/10/05
Gin Lee今年擁兩首五台冠軍歌　李幸倪承諾粉絲適當時機開騷
哭泣健康指南丨李幸倪勁多產1年推出5首歌　Gin Lee：全力以赴到最後一秒！
11:39 2023/11/14
哭泣健康指南丨李幸倪勁多產1年推出5首歌　Gin Lee：全力以赴到最後一秒！
李幸倪化身音樂老師Miss Gin拯救音痴　Gin Lee用心教唱《企好》技巧
13:53 2023/12/09
李幸倪化身音樂老師Miss Gin拯救音痴　Gin Lee用心教唱《企好》技巧

你可能感興趣

Gin Lee今年擁兩首五台冠軍歌　李幸倪承諾粉絲適當時機開騷
15:33 2023/10/05
Gin Lee今年擁兩首五台冠軍歌　李幸倪承諾粉絲適當時機開騷
哭泣健康指南丨李幸倪勁多產1年推出5首歌　Gin Lee：全力以赴到最後一秒！
11:39 2023/11/14
哭泣健康指南丨李幸倪勁多產1年推出5首歌　Gin Lee：全力以赴到最後一秒！
李幸倪化身音樂老師Miss Gin拯救音痴　Gin Lee用心教唱《企好》技巧
13:53 2023/12/09
李幸倪化身音樂老師Miss Gin拯救音痴　Gin Lee用心教唱《企好》技巧
李幸倪 娛樂人物職業 娛樂行業 歌手

最高瀏覽

新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛