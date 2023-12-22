【黎智英案】法官裁定煽動罪控方沒有逾時檢控　案件押後明年1.2再訊

▲ 案件於西九龍法院進行。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案本周一（18日）開審，為首宗被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪審訊。黎及《蘋果日報》3間公司同被控串謀刊印煽動刊物罪等罪，黎一方先就串謀刊印煽動刊物罪作法律爭議，指控方超出時限4天才檢控，法庭並無權審理。法官今（22日）頒下判詞指，裁定控方向法院提出相關告發時，串謀刊印煽動刊物罪的檢控已經「開始進行」，最終裁定控方未有超出檢控時限，法庭具有司法管轄權就此項控罪審理各被告；案件押後至2024年1月2日續訊。

被告為黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，他們同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，移師西九龍裁判法院進行，預計聆訊需時80天。

控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表；黎智英由資深大律師彭耀鴻和大律師關文渭等代表，《蘋果日報》3間公司則由大律師王國豪代表。

法官於書面判詞指，裁定控方向西九龍裁判法院提出相關告發時，串謀刊印煽動刊物罪的檢控已經「開始進行」，故本案檢控發生於裁判法院於2021年12月14日收到同意檢控書之時。

法官又裁定相關煽動罪為串謀控罪，屬持續罪行，因此其時限須由指稱串謀的最終日期後才開始計算，故本案需由2021年6月24日起計。法官遂裁定控方未有超出檢控時限，有關檢控並未喪失時效，法庭亦具有司法管轄權就此項控罪審理各被告。

黎一方早前先就串謀刊印煽動刊物罪其檢控時限作出陳詞，資深大律師彭耀鴻指出，根據《刑事罪行條例》，控方須於案發後6個月內作出檢控，就串謀刊印煽動刊物罪而言，黎於2021年12月28日才被帶上法庭，即已超出檢控時限4天，故法庭無權審理。

副刑事檢控專員周天行回應指，控罪涉及逾160篇文章及歷時2年，屬持續犯罪，故檢控時限需於停止發布刊物當日起計。周指控方已於2021年12月13日向法庭提交文件，故此控方已於限期內提出檢控。

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記者：梁錦麟