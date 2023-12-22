  • 10°C
香港時間 : 20231222日 (週五) 11:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黎智英案】法官裁定煽動罪控方沒有逾時檢控　案件押後明年1.2再訊

社會 11:27 2023/12/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

案件於西九龍法院進行。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案本周一（18日）開審，為首宗被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪審訊。黎及《蘋果日報》3間公司同被控串謀刊印煽動刊物罪等罪，黎一方先就串謀刊印煽動刊物罪作法律爭議，指控方超出時限4天才檢控，法庭並無權審理。法官今（22日）頒下判詞指，裁定控方向法院提出相關告發時，串謀刊印煽動刊物罪的檢控已經「開始進行」，最終裁定控方未有超出檢控時限，法庭具有司法管轄權就此項控罪審理各被告；案件押後至2024年1月2日續訊。

被告為黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，他們同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，移師西九龍裁判法院進行，預計聆訊需時80天。

控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表；黎智英由資深大律師彭耀鴻和大律師關文渭等代表，《蘋果日報》3間公司則由大律師王國豪代表。

法官於書面判詞指，裁定控方向西九龍裁判法院提出相關告發時，串謀刊印煽動刊物罪的檢控已經「開始進行」，故本案檢控發生於裁判法院於2021年12月14日收到同意檢控書之時。

法官又裁定相關煽動罪為串謀控罪，屬持續罪行，因此其時限須由指稱串謀的最終日期後才開始計算，故本案需由2021年6月24日起計。法官遂裁定控方未有超出檢控時限，有關檢控並未喪失時效，法庭亦具有司法管轄權就此項控罪審理各被告。

黎一方早前先就串謀刊印煽動刊物罪其檢控時限作出陳詞，資深大律師彭耀鴻指出，根據《刑事罪行條例》，控方須於案發後6個月內作出檢控，就串謀刊印煽動刊物罪而言，黎於2021年12月28日才被帶上法庭，即已超出檢控時限4天，故法庭無權審理。

副刑事檢控專員周天行回應指，控罪涉及逾160篇文章及歷時2年，屬持續犯罪，故檢控時限需於停止發布刊物當日起計。周指控方已於2021年12月13日向法庭提交文件，故此控方已於限期內提出檢控。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【不良銷售】痛症治療中心涉不良營商　海關查9分店暫無人被捕
22:59 2023/12/21
【不良銷售】痛症治療中心涉不良營商　海關查9分店暫無人被捕
【使用偽鈔】女子擬存2張百萬美元紙幣　銀行職員起疑報案揭用偽鈔
今日 09:17
【使用偽鈔】女子擬存2張百萬美元紙幣　銀行職員起疑報案揭用偽鈔
【交友陷阱】24歲男網上社交平台被拍不雅照　遭女子勒索5,000元
今日 09:49
【交友陷阱】24歲男網上社交平台被拍不雅照　遭女子勒索5,000元
【天氣預報】天文台今錄最低氣溫8.6度再創新低　料聖誕天氣持續寒冷
今日 11:34
【天氣預報】天文台今錄最低氣溫8.6度再創新低　料聖誕天氣持續寒冷

你可能感興趣

【不良銷售】痛症治療中心涉不良營商　海關查9分店暫無人被捕
22:59 2023/12/21
【不良銷售】痛症治療中心涉不良營商　海關查9分店暫無人被捕
【使用偽鈔】女子擬存2張百萬美元紙幣　銀行職員起疑報案揭用偽鈔
今日 09:17
【使用偽鈔】女子擬存2張百萬美元紙幣　銀行職員起疑報案揭用偽鈔
【交友陷阱】24歲男網上社交平台被拍不雅照　遭女子勒索5,000元
今日 09:49
【交友陷阱】24歲男網上社交平台被拍不雅照　遭女子勒索5,000元
罪案 法官 黎智英 壹傳媒 蘋果日報

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則
【更新】元朗的士命案｜36歲持雙程證人妻　涉刀殺48歲情夫　3人被捕包括兇婦29歲丈夫｜附ABC創傷判斷準則