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輕鬆面對更年期

醫健人物 00:00 2023/12/28

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更年期是女性生命中的其中一個重要階段。婦女在中年以後，卵巢開始缺乏足夠卵胞來接受腦下垂體分泌的刺激，以致週期性的雌激素及孕激素越來越少，影響子宮內膜週期性的增厚、剝落及出血；結果月經週期由每月準時逐漸變得不規則，先是縮短（每25至26日來經）繼而延遲（逾30天甚至隔月才來經），最終完全停經。定義上，婦女連續12個月以上沒有來經，才算正式收經。

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婦產科專科醫生何永超表示，在香港，女士平均收經年齡介乎46至51歲，但實際時間可受不同因素影響。部份女士可能早於45歲便收經，亦有一些個案的收經時間在52至53歲後。

當女士步入更年期，雌激素水平降低，除了會影響經期外，亦連帶引發一系列生理上與心理上的轉變，衍生出各種徵狀，包括因交感神經不穩定而出現的潮紅冒汗、睡眠質素變差等。由於雌激素分泌減少，使陰道皮膚層變薄，陰道容易痕癢和發炎，性行為時感到疼痛，可影響夫婦間的親密接觸；有些婦女的泌尿道亦受影響，導致膀胱功能衰退，小便頻密及失禁。

骨質疏鬆與心血管疾病 增健康風險

骨質疏鬆亦是更年期女士常見的健康問題。雌激素水平下降令骨骼中鈣質流失速度加劇，長遠增加骨質疏鬆甚至骨折風險；另外，更年期婦女的心血管疾病風險，也隨著雌激素減少而大幅上升至與同齡男性水平接近。以上種種生理徵狀，加上心理上的困擾，更年期婦女容易心情低落、集中力減弱，暴躁不安等。若本身已有情緒病傾向，病情在更年期時可能更易波動。

何醫生指，在生活節奏急促的香港，不少女士常需「身兼多職」，在努力工作、照顧伴侶及孩子之間忙得不可開交；等到子女年紀稍長可以稍為鬆一口氣之際，卻又開始步入更年期階段，所衍生的各種身、心症狀，若未獲妥善管理，對個人整體健康與生活質素可帶來重大影響。

荷爾蒙補充治療 醫生監察下安全使用

婦女在更年期間接受荷爾蒙補充治療，可有效紓緩各種因身體雌激素水平急劇下降而引致的徵狀；然而，因為年前一些具爭議性的媒體報道，指使用荷爾蒙補治療會增加乳癌風險，在恐慌下不少女士對此治療產生抗拒，情願嘗試一些二、三線治療甚至以未經醫學實證的偏方，效果往往未如理想。

目前醫學界普遍認為，荷爾蒙補充治療並不會使良性細胞轉變成惡性細胞（無直接誘發作用），只是可能將本身已存在的乳癌潛在危險提早表現（反而使癌症容易在未轉移前及早發現）。因此可以說，在醫生處方及監察下使用荷爾蒙補充治療是安全的。

何醫生指，荷爾蒙補充治療分四種，包括口服、皮下植入、用於皮膚上的軟膏或黏貼，以及置於陰道內的藥物，至於應該選擇哪種，則視乎徵狀及身體狀況而定，並配合主診醫生的全面性身體監察（包括心血管健康、骨質密度檢查等），輕鬆面對更年期的來臨。

備注：何永超醫生提醒︰紓緩更年期引起的症狀有不同治療方法，各有成效、副作用及風險，女士應與醫生討論，按個人身體狀況、病情及承擔能力等，選擇最適合的方案。

何永超醫生

婦產科專科醫生

健康問題 更年期 癌症 雌激素

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