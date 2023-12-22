請假攻略丨一文看清2024年公眾假期 請3放10日自製長假去旅行
【2024公眾假期/請假攻略/香港公眾假期】臨近年尾，打工仔是時候計劃下年放假大計！2023年最筍就是現在聖誕節至元旦，只需請3日就放10日，而2024年兩大港人「黃金周」就是復活節及聖誕節。前者同樣請3日放10日，後者聖誕節可以請3日放9日，甚至請5日可放足12日長假，去歐遊都夠時間！
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2024公眾假期請假攻略
首先今年除夕、元旦孖住放，只需請1月2日，便可以「請1放4」由12月30日開始放4日，未攞假的打工仔可以即刻考慮一下。而2024農曆新年假期，由於2月10日大年初一是星期六，變相橫跨星期六日一連4天紅日，請多3日就可以放9日。
全年最筍就是復活節加清明節，請3日可以放足10日大假，家長要盡快計劃旅程預定機票和酒店。至於2024年聖誕節都可以「請3放9」，有機會最好請夠5天平日，就可以放足12日長假！
短假之選可以在2024年十一國慶節，於9月30日請一天假，就可享有4天連假。至於端午節、特區七一紀念日、重陽節也分別在周一或周五，意味毋須請假也享有3天連假。
2024公眾假期一覽
|每個星期日
|勞動節
5月1日丨星期三
|元旦
1月1日丨星期一
|佛誕
5月15日丨星期三
|農曆年初一
2月10日丨星期六
|端午節
6月10日丨星期一
|農曆年初三
2月12日丨星期一
|香港特別行政區
成立紀念日
7月1日丨星期一
|農曆年初四
2月13日丨星期二
|中秋節翌日
9月17日丨星期二
|耶穌受難節
3月29日丨星期五
|國慶日
10月1日丨星期二
|耶穌受難節翌日
3月30日丨星期六
|重陽節
10月11日丨星期五
|復活節星期一
4月1日丨星期一
|聖誕節
12月25日丨星期三
|清明節
4月4日丨星期四
|聖誕節後第一個周日
12月26日丨星期四
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責任編輯：林綺玲