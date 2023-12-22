請假攻略丨一文看清2024年公眾假期　請3放10日自製長假去旅行

▲ 一文看清2024年公眾假期請假攻略！

【2024公眾假期/請假攻略/香港公眾假期】臨近年尾，打工仔是時候計劃下年放假大計！2023年最筍就是現在聖誕節至元旦，只需請3日就放10日，而2024年兩大港人「黃金周」就是復活節及聖誕節。前者同樣請3日放10日，後者聖誕節可以請3日放9日，甚至請5日可放足12日長假，去歐遊都夠時間！

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2024公眾假期請假攻略

首先今年除夕、元旦孖住放，只需請1月2日，便可以「請1放4」由12月30日開始放4日，未攞假的打工仔可以即刻考慮一下。而2024農曆新年假期，由於2月10日大年初一是星期六，變相橫跨星期六日一連4天紅日，請多3日就可以放9日。

全年最筍就是復活節加清明節，請3日可以放足10日大假，家長要盡快計劃旅程預定機票和酒店。至於2024年聖誕節都可以「請3放9」，有機會最好請夠5天平日，就可以放足12日長假！

短假之選可以在2024年十一國慶節，於9月30日請一天假，就可享有4天連假。至於端午節、特區七一紀念日、重陽節也分別在周一或周五，意味毋須請假也享有3天連假。

▲ 2024年兩大港人「黃金周」是復活節及聖誕節，分別「請3放10」，以及「請3放9」或「請5放12」。（TOPick製圖）

2024公眾假期一覽

每個星期日 勞動節

5月1日丨星期三 元旦

1月1日丨星期一 佛誕

5月15日丨星期三 農曆年初一

2月10日丨星期六 端午節

6月10日丨星期一 農曆年初三

2月12日丨星期一 香港特別行政區

成立紀念日

7月1日丨星期一 農曆年初四

2月13日丨星期二 中秋節翌日

9月17日丨星期二 耶穌受難節

3月29日丨星期五 國慶日

10月1日丨星期二 耶穌受難節翌日

3月30日丨星期六 重陽節

10月11日丨星期五 復活節星期一

4月1日丨星期一 聖誕節

12月25日丨星期三 清明節

4月4日丨星期四 聖誕節後第一個周日

12月26日丨星期四

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責任編輯：林綺玲