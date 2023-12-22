移民前做體檢赫然發現患前列腺癌　接受一線治療癌指數急降

移民潮帶動不少人進行身體檢查，甚至赫然發現自己患癌。要面對繼續移民抑或留下來接受治療，成為患者一大難題。一名年約50多歲的男士打算移民到英國，惟接受身體檢查後發現PSA前列腺特異抗原指數高，隨後再進行進一步檢查，被診斷患有轉移性前列腺癌，而且有骨轉移的情況。面對未來規劃以及個人健康的選擇，使該名男士頓失預算。

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該名男士一直以來有健身習慣，初時出現背痛，以為是肌肉酸痛所致。直至打算移民到英國並接受身體檢查，方才發現自己患癌，而且癌細胞已擴散至骨，導致出現骨痛的情況。他一直以為前列腺癌常好發於長者身上，加上沒有出現血尿的情況，使他不以為意。

其後，經過與主診醫生商討後，該名男士決定在港展開治療，使用目前一線治療，新一代雄激素受體抑制劑合併ADT治療約一個月後，癌指數由500減少至2，而且背痛情況亦有所改善。因此，他亦決定繼續移民至英國，在當地接受治療。

抑制男性荷爾蒙為治療方向

臨床腫瘤科專科醫生饒家棟醫學博士指出，有大約六至八成的轉移性前列腺癌在確診時仍然對男性荷爾蒙有反應，而且前列腺癌好「鍾意」男性荷爾蒙，「有男性荷爾蒙在體內，前列腺癌便會長大，如『食糧』般」。因此，傳統的治療會將睪丸切除，以抑制男性荷爾蒙的產出。其後，亦有黃體生成素釋放激素促效劑，可以抑制腦下垂體的黃體生成素（LH），從而減少男性荷爾蒙產生。

不過，男性荷爾蒙不單在睪丸，在腎上腺及前列腺亦會有男性荷爾蒙。另一方面，雖然前列腺癌生長緩慢，但展開治療後，癌細胞也會突變，即使沒有男性荷爾蒙的情況下，仍然可以刺激生長癌細胞。饒家棟醫生指出，以往患者在接受傳統治療後，大約15個月便會有抗藥性，變成荷爾蒙抵抗性前列腺癌。

他續指，醫學界曾經發現ADT治療合併化療能夠延緩抗藥性問題。惟大部分前列腺癌為長者，難抵化療所帶來的副作用。

最新治療方法適合長者使用

倖而，醫學界發現新一代雄激素受體抑制劑合併ADT治療適合長者使用，能夠更進一步抑制睪丸、腎上腺及前列腺的男性荷爾蒙。而且可以延緩抗藥性的問題，由以往15個月延長至超過一倍時間，存活期也增加接近四成。

不過，新一代雄激素受體抑制劑合併ADT治療亦可能會出現副作用，例如頭暈、肌肉酸痛、腳腫、影響肝功能等。因此，饒家棟醫生提醒患者，在接受治療期間需要定期覆診，按時進行抽血、心電圖檢查，以決定是否需要調整藥物劑量。

此外，每名患者的病情不一，要選擇最合適治療方法，建議向主診醫生商討並衡量個人負擔能力、成效及副作用再作決定。

臨床腫瘤科專科醫生

饒家棟醫學博士