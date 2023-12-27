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生蛇或引發嚴重痛症痛足三年　新一代疫苗預防生蛇　減併發症風險

醫健人物 00:00 2023/12/27

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生蛇帶來的紅疹與痛楚令人聞者色變，更困擾患者的是，約三成病人復原後，有機會患上「疱疹後遺神經痛」，經歷如電擊和火燒的劇痛，有病例與嚴重痛症糾纏逾三年，痛楚才逐漸消散。接種新一代帶狀疱疹疫苗(蛇針)有助預防生蛇及後遺神經痛，遠離生蛇帶來的種種折磨。

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70歲的余女士(化名)發現左邊胸口長出紅疹與水泡，忍耐了一個星期痕癢與痛楚，終向醫生求診，原來是生蛇所致，可惜已錯過了服用抗病毒特效藥最佳時機。待水泡淍謝後，生蛇的位置逐漸出現如火燒與針刺般劇痛，確診為「疱疹後遺神經痛」所致。雖然她的主診醫生已處方針對神經的止痛藥，可是病情反覆，不時疼痛至失眠，服藥近三年才逐步回復正常。

後遺神經痛 年長患者較常見

鄭冠豐醫生解釋，臨床所見較年長的生蛇患者，以及病發後較遲才服藥的病人，較大機會出現後遺神經痛。他指出，生蛇亦即帶狀疱疹，由水痘病毒引致。一般人於年幼時長出水痘後，水痘病毒就會潛伏在神經線，隨着年齡增長或免疫力下降，便再次活躍起來。

起初，發病的部位感到刺痛或灼熱，數日後紅疹會沿着神經線爆發，甚至惡化至長出水泡。「出疹後應盡快求醫，若能於出疹72小時內服用抗病毒特效藥，有助遏制病毒，以及減低出現後遺神經痛的機會。」鄭醫生說。

最年輕生蛇個案僅12歲

除了長者，年輕人一樣有機會生蛇。鄭醫生說，臨床最年輕生蛇個案僅得12歲。此外，生蛇也有可能揭示病人另患隱疾，有病例為四十多歲女性，分別在右肩、左邊胸口以及右臉上三叉神經線生蛇，經進一步檢查發現患上紅斑狼瘡症，屬於免疫系統疾病，需轉介至專科治療。

「50歲或以上人士，以及免疫力較低，有長期病患如糖尿病等、慢性免疫系統疾病如類風濕關節炎等，或正服用壓抑免疫系統的藥物如口服類固醇者，均是生蛇高危一族。」鄭醫生說，除了透過運動及充份休息等方法，增強免疫力減少生蛇機會，也可以接種新一代帶狀疱疹疫苗預防生蛇，防患於未然。

呼籲納入疫苗資助計劃

新一代蛇針為重組疫苗，需注射兩次，可以減低 9成病發率之餘，接種十年內的保護率亦接近9成，曾經生蛇者也可接受注射，避免復發。鄭醫生建議，50歲以上、生蛇高危一族，以及18歲以上而免疫力較低者盡快接種，以期預防生蛇及其帶來的併發症。

他說，若把蛇針納入政府疫苗資助計劃，增加市民接種的誘因，可以減少市民生蛇以至入院的機會，有助降低醫療成本。

鄭醫生提醒，生蛇有多種預防及治療方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

鄭冠豐 醫生

傳染病 痛症 副作用 長期病 帶狀疱疹 疱疹

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