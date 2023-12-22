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型男爸爸丨吳彥祖做全身磁力共振掃描　曾自爆膽固醇糖尿踩界

娛樂 12:19 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

型爸吳彥祖注意身體健康。

身體健康始終是最重要，型爸吳彥祖（Daniel）在今日（12月22日）分享一張他在磁力共振掃描室的相，指自己最近接受全身磁力共振掃描，並在等候報告。 

大眾心目中吳彥祖是很多人的Dream Man及男神，而他過往就曾自爆身體有出現「警號」，又指自己並不是完美。

【爆谷一周】久未香港露面吳彥祖任嘉賓　男神Daniel表明家庭永遠放首位

吳彥祖接受全身磁力共振掃描

Daniel在社交網以英文撰文，其大意指過去數年有家庭成員、朋友突然發現自己有較後期的癌症、事前沒有徵狀。他後來就接受全身磁力共振掃描，並指只需花一小時便完成，但最煎熬的是等待報告的日子。

Cancer is a scary thing. In the past few years I have had several family and friends suddenly discover they had late stage cancer with no previous symptoms. So after learning about @prenuvo and their advanced full body mri from my friends @magnuslygdback and @prabalgurung I decided I should stop procrastinating and finally get this done! It was actually really easy, only took an hour of my time. The only hard part is now, waiting for my results! 

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膽固醇與糖尿踩界

在今年7月，Daniel在節目中自爆現時體能較以前差：「就算做gym都要改變啲方法去操，要時間畀身體recover，最緊要唔好受傷。我依家平均一個禮拜打兩日拳，有兩日做瑜珈。」

他在40歲之後開始重做瑜伽，飲食都有所轉變：「食少咗糖同甜品，膽固醇同糖尿啱啱去到邊界，未去到危機，但係要好小心，始終年紀大，要面對呢個現實。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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