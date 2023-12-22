型男爸爸丨吳彥祖做全身磁力共振掃描 曾自爆膽固醇糖尿踩界
身體健康始終是最重要，型爸吳彥祖（Daniel）在今日（12月22日）分享一張他在磁力共振掃描室的相，指自己最近接受全身磁力共振掃描，並在等候報告。
大眾心目中吳彥祖是很多人的Dream Man及男神，而他過往就曾自爆身體有出現「警號」，又指自己並不是完美。
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吳彥祖接受全身磁力共振掃描
Daniel在社交網以英文撰文，其大意指過去數年有家庭成員、朋友突然發現自己有較後期的癌症、事前沒有徵狀。他後來就接受全身磁力共振掃描，並指只需花一小時便完成，但最煎熬的是等待報告的日子。
Cancer is a scary thing. In the past few years I have had several family and friends suddenly discover they had late stage cancer with no previous symptoms. So after learning about @prenuvo and their advanced full body mri from my friends @magnuslygdback and @prabalgurung I decided I should stop procrastinating and finally get this done! It was actually really easy, only took an hour of my time. The only hard part is now, waiting for my results!
膽固醇與糖尿踩界
在今年7月，Daniel在節目中自爆現時體能較以前差：「就算做gym都要改變啲方法去操，要時間畀身體recover，最緊要唔好受傷。我依家平均一個禮拜打兩日拳，有兩日做瑜珈。」
他在40歲之後開始重做瑜伽，飲食都有所轉變：「食少咗糖同甜品，膽固醇同糖尿啱啱去到邊界，未去到危機，但係要好小心，始終年紀大，要面對呢個現實。」
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撰文 : TOPick柴犬出動