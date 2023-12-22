【祈福騙寀】涉索財物祈福偷龍轉鳳　警拘3祈福黨涉款25萬元

▲ 警方搗破一個祈福黨詐騙集團。

警方搗破一個祈福黨詐騙集團，新界北總區重案組第1B隊吳紹鵬高級督察表示，在本年10至12月警方接獲4宗祈福黨行騙案，涉款約25萬元。

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詐騙集團成員先在街上向受害人搭訕，聲稱患病問及所謂「神醫」，第2名騙徒此時出現，帶受害人見第3名騙徒，他自稱是「神醫」子女，其後訛稱受害人「撞邪」或家中有靈體，會影響家人健康甚至有血光之災。受害人因擔心家人遂跟隨騙徒指示，將家中貴重財物放入膠袋再祈福，過程中騙徒偷龍轉鳳，換上預先準備的水樽、報紙和雜物，吩咐受害人回家後才可揭開膠袋，最後始知受騙。其中一個案例，受害人因患有癌症，相信騙徒謊言，最終被騙近2萬元現金及金器。

新界北總區刑事部經深入調查和翻查閉路電視錄影片段，鎖定騙徒身份，在昨日（21日）認為時機成熟，在落馬洲及旺角分別拘捕1男2女（54至70歲），全部為持雙程證來港，涉嫌以欺騙手段取得財產，檢取少量相信是行騙得來的金器飾物，警方正調查3人是否涉及近日同類案件，現正被扣留調查。

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記者：曾秋文