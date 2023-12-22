新冠疫情｜衞生防護中心：新冠病毒JN.1已襲港　恐成主流變異株　學者警告或現「噴井式」感染

世衛日前已將JN.1新冠病毒變異株，列為「需關注變異株」。本港衞生防護中心昨日（21日）宣布JN.1變異株已在本地社區傳播，有機會成為本港主流變異株，有專家更警告本港JN.1感染個案恐以「噴井式」速度上升。

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防護中心：XBB疫苗對JN.1有效

衞生防護中心昨日發表公布指，截至周三（20日）的污水監測結果推算，JN.1佔所有病毒株約15%。而檢測的嚴重或死亡個案樣本，JN.1佔6%，結果顯示JN.1已於本地社區傳播，但目前未有證據顯示JN.1會較XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。

中心指，現時本地嚴重及死亡個案的呈報數字，與早前差不多全為XBB個案的時期相若，預計JN.1變異株在本地的佔比將逐漸增加，有機會取代XBB成為本港的主流變異株。

由於JN.1有較強的增長優勢，加上有較高傳播力，而聖誕節、除夕和新年假期傳統上會增加親友聚會或市民外遊的機會，中心預料本港會出現更多新冠感染個案，相關重症和死亡呈報亦會隨社區的受感染人數上升而增加。目前XBB疫苗對JN.1有效。提醒高風險群組人士應盡早接種疫苗。

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大馬確診者需自我隔離5天

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，JN.1變異株傳播速度很快，至今全球已在超過40個國家或地區發現個案。由於現時本港天氣寒冷，長者人數多，一旦香港出現JN.1感染，個案增加會很快，他預計甚至會較新加坡上升得更快，甚至可能會以「噴井式」速度上升。

雖然感染JN.1變異株後重症比例不高，不過何栢良表示感染個案短時間增加，亦會對醫療系統會造成很大負擔，因此呼籲高危群組特別是長者及院舍院友，應盡早接種XBB加強劑疫苗，減低重症的機會。

新加坡近期新冠確診個案有上升趨勢，大多數病例主要JN.1變異株，當地衛生部已恢復每日公布確診數字。而疫情亦漸趨嚴重的馬來西亞，當局要求確診患者需自行隔離5天，感染起計10日內避免到人多公共場所或與高危群組接觸，民眾外出應戴口罩，降低感染風險。

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