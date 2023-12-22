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保暖禦寒丨冬至本港多區低過7°C　UNIQLO教3種圍巾綁法一種方式最保暖

兒童健康 11:45 2023/12/22

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UNIQLO教3種圍巾綁法，一種方式最保暖。

今日（22日）冬至，本港天氣持續寒冷，天文台今晨6時半在新界多區如沙田、大埔錄得約攝氏7度，打鼓嶺僅得6.3度，大帽山在凌晨時分更錄低至-1.4度，料寒冷天氣會持續至聖誕。一連數日假期，又是一家大細出動慶祝活動時刻，大人小朋友外出應如何保暖？日本UNIQLO官方就分享了3種圍巾綁法，而其中一款就最為保暖。

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UNIQLO官方分享3種圍巾綁法，第一種是「Pitti」，做法是先把圍巾攤開掛頸，圍頸一圈後再穿過小洞，讓另一邊的圍巾穿過，再稍作整理形狀就大功告成。由於圍起來的圈數多，因此最具保暖防禦力！

第二種方式是「One Loop」，把圍巾對折再掛頸，讓圍巾底端穿過另一端就完成，這做法最為簡單，也是極為常見的方式。

第三種是「Ribbon」，做法是先把圍巾掛頸，交叉後把其中一端穿過另一端打結，並把兩端拉長調整成蝴蝶結形狀，這做法最為美觀，適合帶小朋友出街時，為他們悉心裝扮。

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責任編輯：王明芳

兒童健康 寒冷天氣 冬至 UNIQLO 天文台

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