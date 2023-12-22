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新聞女王丨林景程獲網民撐拎萬千星輝男飛躍　梁Sir回應Man姐淚點爆燈

娛樂 13:25 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

林景程在《新聞女王》再度出場。

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》在昨晚（12月21日）焦點劇情是當年在賊王案頭部中槍的警察梁偉強（林景程飾）原來並未死亡，更於十年後奇蹟地甦醒，Man姐（佘詩曼飾）因而被邀請前往警署助查。

梁Sir甦醒雖然令Man姐終能釋懷，但同時亦成為佐治（馬國明飾）打擊Man姐最強武器，他先漠視梁Sir意願以連串引導性問題引導對方講出對Man姐不利的一句：「我行唔到，精神差，講唔到嘢」，再將Man姐當年在賊王事件中極具爭議性的一句說話：「記者唔應該介入現場，報導先至獨立客觀」一併在新聞時段播出，擺明帶領對Man姐不利風向。

事件曝光後，Man姐人間蒸發，佐治則找來陳子傑（譚俊彥飾）務求挖出進一步對Man姐不利材料。

新聞女王丨林景程讚佘詩曼是每場亮點　King演巡邏警員閃現數秒仍搶鏡

佐治找陳子傑以挖Man姐黑材料。

新聞女王丨網民大讚林景程演技

對於梁Sir奇蹟「回歸」，不少網民大感驚喜，相關場口對於今年有份提名飛躍男的林景程更是一大挑戰。

由於梁Sir腦部中槍兼昏迷多年，甦醒後不但狀態蒼老、活動能力近乎零，平時主力靠「眉頭眼額」表達自己之餘，只能應付簡單對答，並要費盡力氣才能逐個字「戥」出來。

昨晚《新聞女王》內，梁Sir接受佐治訪問時，便因極度用力想表達自己導致頸都紅埋。

景程受訪時坦言，為演得更有說服力，正式拍攝前做足功課，並為了掌握「說話節奏」在家一有空便反覆練習：「因為個角色需要講好多對白，好容易就會因為想快啲交代啲嘢而講快咗，所以一定要好狠心去投入角色，令到個角色講嘢時無論如何都要持續地慢同弱。」

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新聞女王丨演出忌心急作狀

身為物理治療師的林景程除事前做了不少資料搜集，更仔細到連肌肉協調也列入研究範圍：「主要參考番腦創傷或中風病人嘅個案，始終梁sir爆過頭又昏迷咗咁耐，應該有一個好大嘅痕迹，可能係癱啦又或者完全講唔到嘢。呢個角色講嘢要好lur、好費力，好似諗到隻字但因為嘴部肌肉協調唔到、要好大力谷個字出嚟。」

景程續指，角色難度是不能Over：「喺肢體形體上基本上我冇乜戲可以做到，因為要郁唔到，唯有靠多啲面部表情、眼神同聲線去表達，呢個反而最難掌握，驚拿捏得唔好會變咗作狀。」他並感激佳導一再為他細心解讀角色及fine tune造型，令其更易入戲。

林景程與佘詩曼將有重要對手戲。

新聞女王丨梁Sir原諒Man姐

今晚（12月22日）《新聞女王》，梁Sir將與Man姐有一場極重要場口，事緣梁Sir約Man姐飲茶，Man姐趁機真誠致歉之餘並遞上支票希望予以補償：「我一個錯誤決定搞成你咁樣。」

梁Sir回應的一番話則淚點爆燈：「我約你唔係要賠償，我要接受現實，冇得怪人。我昏迷咗，但我知你成日探我，追唔番就向前望，我昏迷十年，你十年瞓唔著，計落都算打和。」

最新影片推介：李施嬅專訪

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新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

撰文 : TOPick柴犬出動

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