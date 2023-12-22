來港購物丨內地夫婦來港狂掃戰利品　過關遭截查1原因須補交$7000稅

▲ 內地夫婦來港狂掃戰利品，過關遭截查1原因須補交$7000稅。

不少內地旅客都喜歡來港掃貨。近日一對內地夫婦在香港「血拼」後，將商品的收據和包裝丟掉，在西九龍高鐵站過關時，遇深圳海關截查，最終要補交6,460人民幣（約7,000港元）的稅款。

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有內地人妻於「小紅書」發文，指早前與丈夫來香港購物玩樂，臨走前在酒店丟掉商品的收據，並拆走包裝，「以為天衣無縫」。結果在西九龍高鐵站過關時，經過安檢後遭深圳海關截查。

人妻指，當時丈夫「影帝上身」向海關解釋，但奈何購買的東西太多，又無法提供收據，最終要補稅6,460元人民幣。

▲ 夫婦須補交6,460人民幣的的稅款。（小紅書圖片）

不少網民看過帖文後都紛紛留言分享親身經歷，「我穿在身上的衣服和鞋子，他們也說是新的，要我打稅」、「我帶個自用相機鏡頭去深圳找朋友幫我拍照，福田口岸税我4400」、「我上次在西九龍大包小包過安檢被攔了還檢查了手機支付記錄和聊天記錄，甚至還點開了我家里人朋友圈確認」。

亦有網民提醒，「最好不要說謊，海關有權暫扣你的物品，要求你提供發票證明是國內購買的」、「最近查得嚴，被稅很正常」。

內地過關須知

根據中國海關總署規定，進境居民旅客攜帶在境外取得的個人自用進境物品，總值在5,000元人民幣以內的；非居民旅客攜帶擬留在中國境內的個人自用進境物品，總值在2,000元人民幣以內的，海關予以免稅放行。

衣料、衣著、鞋、帽、工藝美術品和價值人民幣1，000元以下的其它生活用品自用合理數量範圍內免稅，其中價值人民幣800元以上，1,000元以下的物品每種限一件。

香港、澳門地區居民及因私往來香港、澳門地區的內地居民，免稅香煙200支，或雪茄50支，或煙絲250克；免稅12度以上酒精飲料限1瓶（0.75公升以下）。

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責任編輯︰王明芳