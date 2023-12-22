網絡熱話丨內地男誤入東鐵頭等被罰　一舉動獲全數退款大讚：感謝先法後情

▲ 內地男早前誤搭東鐵頭等車卡，被港鐵罰款1,000元，事後向港鐵寄「申訴信」，數月後竟獲全數退款，大呼「受寵若驚」。(網上圖片)

本港東鐵線分普通卡及頭等卡，經常有人誤上未付差額被罰。有內地男早前於社交平台發文，稱自己早前不小心搭東鐵頭等車卡，被港鐵職員查票「斷正」兼罰款1,000元，他深感不忿，於是向港鐵寄「申訴信」，事隔數月事件有新發展，該男子竟獲全數退還罰款的支票，大呼「受寵若驚」，並感謝香港法治社會的先法後情。

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一名內地男在社交平台小紅書發文，指自己早前從九龍塘坐東鐵前往深圳，因趕時間上車的關係，跟隨人群跑，上車後才驚覺登上頭等卡，不過他心存僥倖想「都這麼多人都進來了，而且車都開走了，那我也就進來吧」，還認為「不是坐著就不會有問題，想著頭等艙有位置才收費吧」。

然而列車駛到一半時，地鐵職員上車查票，他仍心存「我是站著，又不是坐著，應該是查那種沒有買票的」。結果被港鐵職員拍卡檢查後，發現沒有事先在月台的頭等卡機器上拍卡補差額，到達下一站後，被職員叫住，並稱「幾個人圍著我轉，教育了一頓，上頭等艙之前要拍卡，沒拍要收附加費$1,000」。

事後大感不忿，直言「我又不是故意的，還是克制住了，沒有發洩，最後登記了地址和電話，然後要求14天之內帶現金去任意地鐵交罰款。」。他後來回到香港繳交1,000元罰款，並按港鐵人員提醒向港鐵寄出退款申訴信，提醒大家不要「以身試法」挑戰香港法治，「來港要守規矩」。

內地男更一度在網上大呻反被大批網民責備，及後將小紅書的ID更改為「我被網暴（網絡暴力）了」，再貼出自己在港街頭捕捉港人衝紅燈的照片，直指「允許香港人闖紅燈？就不允許誤入頭等座？」「為啥就我無意誤入頭等艙被你們一群港can（港燦）說被罵！你們操一口流利廣東話的香港人衝紅燈衝出技巧了？」，以反批港人雙重標準寬己嚴人。

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然而事隔數月事件有新進展，他近日收到港鐵寄來的支票，退還1,000元罰款，直指「受寵若驚」，「就算沒有收到支票，也覺得自己確實做錯了，不遵守紀律和規則就是犯錯誤，就是要接受懲罰。所以能夠得到港鐵的諒解和包容，受寵若驚！感謝香港法治社會的先法後情」。

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責任編輯︰王明芳