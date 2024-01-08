擔心意外懷孕又怕避孕藥副作用多？ 女士應如何選擇口服避孕藥？

隨著時代改變，女士的視野越來越廣闊，不再受以往「適婚年齡」的傳統思想掣肘，努力編寫屬於自己的人生計劃。結婚生子未必再是人生的第一順位，部分女士希望能延遲生育，把握時間完成夢想後再組織家庭。為免意外懷孕而破壞人生大計，不少女性採取避孕措施，而口服避孕藥是其中一種常用的避孕方法。惟有些女士因擔心避孕藥的副作用而卻步，婦產科專科余啟文醫生指出：「視乎口服避孕藥的成份、荷爾蒙劑量高低等分別，帶來的副作用及程度亦不同。」現時新式避孕藥所含有的雌激素劑量比舊式避孕藥低，副作用亦相對較少，但仍建議女士於初次使用口服避孕藥前，先諮詢醫生意見。

口服避孕藥成份各不同 低雌激素劑量副作用少

現時市面上的口服避孕藥成份主要分為黃體素及雌激素混合劑和純黃體素，前者的雌激素劑量可分為高、正常及超低劑量，醫生會根據女士的情況及需求而決定所需劑量，余醫生表示：「如女士有皮膚或毛髮過多的問題，一般會建議服用正常劑量；而對於擔心副作用多、年紀較大、吸煙或需長時間服用避孕藥的女士，則建議超低劑量。」純黃體素則可分為第一及二代，第二代所代謝的速度較一代快，故副作用相對較少。

以往避孕藥所帶來的副作用，如水腫、致肥或長暗瘡等，對女士可說是惡夢，而新式避孕藥所含有的雌激素劑量較低，亦含有新式黃體素，能大大減少副作用，亦不會如舊式避孕藥般導致血糖、血脂水平、皮膚及情緒變差。余醫生分享：「女士如有經前綜合症，亦能以新式避孕藥改善情況。」

部分女士擔心長期服用含有荷爾蒙藥物會影響日後的生育能力，但其實新式避孕藥的藥效相對舊式短，藥物會在數天內排出體外，只要女士停藥後於下次月經來臨後便有機會懷孕。惟女士於服用初期或會因卵巢正適應荷爾蒙的變化，而較容易出現頭痛或噁心等反應。其實當過了約1至2個月，卵巢漸漸適應後，這些反應便會慢慢消失。

胡亂停藥增懷孕風險 新式避孕藥減漏服機會

有女士亦擔心長時間服用荷爾蒙藥物會令身體受到影響，故於服用一段時間後便自行停藥，讓身體休息，但余醫生指女士如無故停藥或漏服反增加意外懷孕的機會。為了避免女士漏服，新式避孕藥透過模仿女士週期設計藥丸數目，分為21、24及28粒裝；而28粒裝更分兩種，分別是21+7或24+4，當中只有21粒和24粒有藥性，餘下為安慰劑，此設計希望令女士培養服藥習慣，減少因漏服而增加意外懷孕的機會。

避孕藥亦屬女士其中一項「小法寶」，部分女士希望避免在出遊時因經期而壞了興致，故於服用含有藥性的避孕藥後，直接服用新一排避孕藥以延遲經期。惟余醫生指此方法雖能令經期延遲，但並不能使用多於3個月，建議女士先諮詢醫生意見。

▲ 婦產科專科余啟文醫生

以上資訊由余啟文醫生提供