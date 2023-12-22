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遺下孤雛︱女歌手遭狂迷刺8刀身亡 遺3歲稚女父母瞻仰遺容淚崩

休閒消費 12:51 2023/12/22

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許佳玲遭狂迷刺8刀身亡，遺下3歲稚女。

馬來西亞發生狂迷殺偶像案，當地26歲女歌手許佳玲12月18日與一名男粉絲進餐，最後遭對方連刺8刀身亡，事後被附近民眾拍下片段，疑似搬屍過程的影片在網上流傳，許佳玲遺下一名3歲女兒，昨日(21日)許出殯時，其女兒送別母親，惟3歲之齡仍未明白死亡的意思，而許的父母則哭成淚人。

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網上流傳的短片長約106秒，片內未見有遺體，片中所見一名男子疑將「重物」放進副駕駛座，期間曾有途人及其他車輛經過，但男子故意把車門改為只開一半，加上用身體遮擋，途人未有發現異常。最後男子把車駛走。

綜合馬來西亞媒體報導，歌手許佳玲是駐唱歌手，疑犯疑因感情糾紛及嫉妒心動殺機，據家屬指，疑犯追求許佳玲長達2年多，許佳玲由始至終都沒有答應，家屬強調死者與疑犯非男女朋友關係，也不曾向疑犯索求任何東西。據當地的《光明日報》指，死者疑是為了與疑兇洽談駐唱合作，因此相約午餐。

警方表示，許佳玲18日曾與44歲的疑犯爭吵，在午飯後，兩人走向疑犯的車，但之後發生命案。死者的致命傷是胸前直插入心臟的刀傷。

而許在昨日21日舉殯生前好友出席送最後一程，父母在瞻仰遺容時哭成淚人。據死者弟弟許偉祥指，姊姊跟前夫育有一名3歲女兒，家人曾嘗試向孩子告知媽媽已離開，但小孩還未明白死亡的意思，家人也不忍心細說。

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責任編輯:王明芳

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