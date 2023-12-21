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金手指丨梁朝偉劉德華出席首映　激罕齊現身戲院觀眾歡呼聲四起

娛樂 09:01 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《金手指》首映禮。

電影《金手指》於昨晚（12月20日）在大圍的戲院盛大舉行首映，英皇集團主席楊受成夫婦現身支持，導演及編劇莊文強、監製黃斌，演員梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂等出席，戲迷擠爆商場，人聲鼎沸、場面熱鬧。

《金手指》團隊更突擊進行謝票活動，兩大影帝梁朝偉、劉德華激罕合體現身戲院答謝觀眾支持，登時尖叫聲與歡呼聲四起！

《金手指》首映禮。

梁朝偉劉德華「點石成金」
 
《金手指》首映啟動儀式別開生面，兩大影帝梁朝偉與劉德華「點石成金」，將一堆每卷價值分別被視作10萬及5萬的幣值，齊心倒入《金手指》夾萬，裝到盤滿鉢滿，寓意銀彈充足、票房滿瀉。

在專業核數師見證之下，《金手指》夾萬會由今日（12月21日）開始，被移送到尖沙咀iSQUARE英皇戲院公開展覽，歡迎大家一起評估計算夾萬內的總值，計中總值者，有機會得到英皇珠寶10萬元購物禮券，如果超過一個得獎者，就會平分這份獎品，想參加遊戲的朋友，請留意《金手指》官方Facebook 或 Instagram專頁。

最新影片推介：李施嬅專訪

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新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

撰文 : TOPick柴犬出動

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