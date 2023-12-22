【垃圾圍城】港人去年每日扔垃圾約1.5公斤　逾半屬廚餘廢膠

▲ 垃圾收費明年４月實施。（資料圖片）

環保署今日（22日）公布去年本地垃圾棄置統計數據，去年棄置量406萬公噸，平均每日11,128公噸，較2021年減少2.0%。當中廚餘佔30%，其次是廢塑膠及廢紙，分別佔21%及20%，與2021年相若。

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就都市固體廢物人均棄置量來說，2022年為每日1.51公斤，低於2021年的每日1.53公斤。都市固體廢物回收率亦由2021年的31%升至2022年的32%。當中回收作本地循環再造的都市固體廢物量於2022年約42萬公噸，較2021年約28萬公噸增加超過5成，增長主要由塑膠物料（約2萬公噸） 及含鐵金屬（10萬公噸）的本地循環再造所帶動。

為達致2035年「全民減廢‧資源循環‧零廢堆填」的願景，政府全力推進各項政策和措施，在減少廢物棄置量的同時提升回收率，長遠擺脫依賴堆填區直接處置都市固體廢物。其中，環保署自2020年底開始擴展社區回收網絡「綠在區區」，深受市民歡迎，回收量由2020年的約4,000公噸大幅增加至2022年約2萬公噸。

展望未來，政府積極籌備明年4月實施垃圾收費，開始分階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，亦會推行各項減廢回收措施：

明年初就規管住宅回收物的妥善處理向立法會提交條例草案

以期2025年起逐步推行塑膠飲料容器、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池的生產者責任計

今年底開始進一步擴展現有社區回收網絡「綠在區區」

在50個公共屋邨發展「回收便利點」網絡

已開始逐步把智能廚餘回收服務，擴展至全港公共屋邨，目標明年完成

綠惜地球：數據差強人意

環保團體綠惜地球認為，2022年數據差強人意，反映香港仍然遠離減廢目標，即都市固體廢物人均棄置量未能降至0.8公斤或以下、回收率升至55%。

鑑於垃圾收費快將實行，團體促請港府把握時機，著手推廣可重用系統，從速增加回收配套，在源頭和末端雙管齊下減廢。

綠惜地球也批評，塑膠回收率十年大跌14個百分點，在政府力谷回收下，塑膠棄置量僅由2021年的每日2,331噸，微升至2022年的2,369噸，但回收率只有12.27%，遠低於2013年的26.27%。

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記者：吳卓峰