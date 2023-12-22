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自食其力︱補習老師嘲諷「不讀書長大做送貨員」　學生心痛媽媽職業被貶低

家事百科 18:33 2023/12/22

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韓國一名網民在討論區哭訴補習班老師的措辭有意貶低同為送貨員的母親，網民紛紛安慰學生。

職業無分貴賤！但不少長輩卻仍灌輸孩子「細個唔讀書，大個做運輸」的價值觀，勸導小朋友用功學習。一名韓國中學網民在討論區哭訴補習班老師的措辭有意貶低送貨員職業，而正好其母親就是老師口中的「送貨員」，但事主感謝母親努力工作的付出，因此補習班老師的說話讓他相當心痛！

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父母打兩份工養家

韓國有一名中學生在論壇「Pann Nate」匿名發文，他透露自己的家庭背景並不富裕，自己是家中的獨生子，父母至少有兩份工作，只為了撐起家庭一直默默努力工作。當中，事主的媽媽為了幫補家用，會做一些手工兼職賺錢，有時更忙到通宵達旦。此外，媽媽還應徵了韓國著名運輸公司Coupang的送貨員，經常凌晨就出門工作。

學生望努力讀書回報父母

懂事的事主為了回報父母的辛苦付出，希望努力讀書報答父母，故此報讀了補習班。但補習班老師不但極度重視成績，天天催谷學生們學習，語言上刺激學生，讓不少學生感到十分大壓力。某日，補習老師再次口出惡言刺激學生，表示：「不好好學習的話，就會去Coupang打工！」這次事主聽後非常心痛，差點忍不住哭泣。

補習老師一句，令事主百感交集，原來父母努力工作養活自己的恩情，在他人眼中竟被視為毫無作為。事主久久未能平伏心情，於是把內心的委屈通過網絡抒發。

網民鼓勵將來比補習老師成功

網民對事主的遭遇替他抱打不平，紛紛安慰事主無需理會補習老師扭曲的價值觀，稱讚他十分懂事，小小年紀便明白父母不屈不饒的精神多麼可貴，鼓勵他日後要比這名補習老師成功！更多網民留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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