長壽秘訣︱115歲婆婆染新冠照康復　接棒成日本最高齡人瑞　長壽或因愛喝1款飲品

▲ 115歲婆婆染新冠照康復，接棒成日本最高齡人瑞，長壽或因愛喝1款飲品。

常祝願長輩「長命百歲」，但長壽秘訣究竟是甚麽？日本厚生勞動省近日宣佈，一名115歲婆婆成為現時「全日本在世最高齡長者」，同時曝光了婆婆的3大愛好，或許就是她的長壽之道。

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綜合日媒報道，日本對上一任最高齡長者為巽房女士，因自然衰老，於12月12日辭世，享年116歲。於1908年（明治41年）5月23日在大阪市出生、現居兵庫縣蘆屋市内安老院的婆婆糸岡富子，以115歲高齡接任了「全日本在世最高齡長者」稱號，她已曾於去年5月10日成為兵庫縣最高齡長者。

曾染新冠康復 最常做3件事

安老院負責人表示，糸岡富子雖年過百歲，但身體仍十分硬朗，興趣是散步和參拜寺廟，入住院舍前可從住家一路步行3公里到神社參拜。入住院舍後，她最初亦維持步行習慣，直至近年才以輪椅代步，由護理人員推到餐廳吃飯。

2022年，糸岡富子不幸感染新冠肺炎，令一衆護理人員非常擔心。但幸好她最終成功抗病康復。院方更在今年5月為她舉辦生日會，慶祝其115歲大壽。但院方透露，糸岡富子正感冒休養，尚未知悉自己已成為全日本最高齡人瑞；院方會在她康復後告知消息。

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至於糸岡婆婆的長壽秘訣，安老院方透露，婆婆平日有3大愛好：

愛運動

愛吃香蕉

愛喝乳酸飲品（可爾必思）

日本長壽老人最常吃10種食物

日本作為公認的長壽之國，人瑞比例是世界之最。日媒曾訪問了600多位日本長壽老人，了解到他們飲食習慣的共通點。最常吃10種食物排名如下：

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