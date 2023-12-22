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旺角夜繽紛丨麻甩爐火鍋放題$308起　加$1級升級鮑魚雞煲

休閒消費 12:37 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

麻甩爐火鍋放題

位於旺角的麻甩爐海鮮雞煲私房菜，提供招牌麻甩雞煲、藥膳花雕醉雞煲、養生蟲草花雞煲及特濃花膠雞煲等多款人氣招牌鍋物，以優惠價格定位，60或100分鐘午市半放題雞煲火鍋套餐由$88/位起。

套餐設有4款人氣選擇，包括美國黑豚肉片、安格斯牛頸脊片、美國黑豚肉片拼安格斯牛頸脊片、M7澳洲和牛拼安格斯牛頸脊片，每款套餐均備以自選湯底一客、無酒精飲品一款及自助火鍋配料無限供應。

特色湯底則有混你個醬卜卜蜆鍋、薯茄豬骨鍋、香茜胡椒豬骨鍋及上湯金柳素翅冬瓜鍋。晚市套餐亦有不同選擇，更有3小時任食羊腩煲+配料海鮮，由$268/位起。

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晚市時間有麻‧五重奏或甩‧三重奏套餐，三重奏套餐（星期一至四$308/位、星期五至日、公眾假期及前夕$328/位），可享招牌雞煲，於招牌麻甩雞煲、藥膳花雕醉雞、養生蟲草花雞煲、特濃花膠雞煲任選其一。

晚市前菜有份量十足的凍蟹，另一款是冰火翡翠螺，配惹味的秘製醬汁及彈牙的翡翠螺肉，滋味十足。之後有時令刺身拼盤一份，如甜蝦、三文魚、帶子、八爪魚等。

緊隨享用雞煲及火鍋，火鍋配料除了可無限添加M7澳洲和牛及安格斯牛頸脊，更增設時令海鮮拼盤，每位可享5款海鮮，包括龍蝦、鮑魚、貴妃蚌、基圍蝦及蜆等。

另外可享用自助區多款特色配料如香菇貢丸、金牛丸、QQ豬肉丸、芥末貢丸及多款特色口味雪條如椰子、紅豆、榴槤等，選擇豐富。

新店開張期間優惠，只要惠顧招牌麻甩雞煲加$1，即可升級至鮑魚雞煲，份外吸引！

記者:陳家昌
 

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