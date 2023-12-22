網絡熱話丨新郎婚禮播真情告白片 下秒突出現震驚畫面全場陷死寂

不少人都想在婚禮上有個難忘回憶，内地一名新郎為了令新娘驚喜，婚禮上臨時加插播放真情告白影片，怎料播完來不關機，接著竟在大銀幕直接大放送新郎手機珍藏多年的成人愛情動作片達半分鐘，令到全場賓客陷入一片寂靜。

內地社交平台微博「社死案發現場」經常收到不同網民投稿分享生活上遇到的尷尬事，日前就有一名網友投稿，稱自己閨蜜從事婚宴籌辦業務達10年，曾遇到一宗最尷尬的婚禮。事緣新郎新娘雙方父母都是有地位的人，在婚禮進行的當天，新郎突然要求加手插環節，要求在婚禮正式開始前，播放一段他事前錄影予新娘的真情告白片段。

由於婚禮即將開始，工作人員沒時間將影片匯入電腦，直情將新郎手機連上大銀幕播放。閨蜜形容新郎告白影片相當真摰感人，全場籠罩著感動氣氛，然而下一秒手機畫面自動跳到下一部影片，而該影片正是新郎珍藏多年的日本愛情動作片，令全場賓客陷入一片沉默，大家紛紛注視大銀幕，約半分鐘後始被換掉。

閨密私訊予她婚禮7秒影片，感嘆完全是「超級黑暗的7秒鐘」，隔著屏幕都能感受到尷尬氣氛，「不敢想像新人父母和在座嘉賓當時激情澎湃的內心活動」。

帖文一出後，不少網友笑言「我驚聲尖叫，只能安慰自己，動作片主角不是新郎新娘，代入一下真的想死」、「婚禮這種地方，能收到的真心祝福寥寥無幾，一丟人倒是可以傳得很遠」、「司儀怎麼救場的我很想知道」、「好勁爆，換做是我，我當場離婚」、「離譜到像是美劇裡那種報復場面」、「如果我是他老婆，以後我可能每次吵架都會拿這事來批判他的粗心與馬虎，以此站到輿論制高點。」

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責任編輯︰王明芳