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黃心穎剖白丨背負「小三」污名愧疚禍及家人　黃心穎哽咽憶亡父：他擔心我不能振作

娛樂 19:23 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

黃心穎憶亡父不禁落淚。

2019年的「安心事件」令黃心穎賠上了事業和愛情，經歷這沉重的打擊，她更明白家庭是最溫暖的「避風港」，家人是她撐過去的動力。

黃心穎接受TOPick專訪，回想亡父對自己的支持，心穎一度難忍淚水，更感遺憾父親在生時沒好好享樂，她飲泣說：「我希望爸爸在那邊好好享受一下。」

黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理

（陳慧安攝）

黃心穎：這是我應該承受的後果

因著自己的任性，除了背負「小三」的惡名，令黃心穎最感愧疚是禍及家人，她說：「要承受甚麼或者被人責駡，並非令我最傷心，這是我應該得到的後果，但傷害了父母以及身邊疼錫自己的人，這是最大愧疚。」

回想4年半前「安心事件」剛爆出，黃心穎一直未跟父母見面，說：「當時很多記者在我家樓下，所以離開美國前都未見過父母，直至半年後返香港才跟爸爸見面，雖然見不到面，但我深信他們好傷心。」

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憶亡夫數度哽咽

孻女孻心肝，黃父很疼錫黃心穎，看到女兒跌得那麼「甘」，老父當然感心痛，她說：「自小爸爸對我的期望就很高，反而媽媽看得開一點，爸爸知道我由細至大都沒有跌低過，所以擔心我不能重新振作，這是他的憂慮。」

身在美國時，黃父曾致電責備心穎，她說：「爸爸不算駡得很厲害，他知道我當時狀態不好，當刻令我明白犯了很大的錯誤。」

回港後父女一碰面，黃心穎即感受到老父的愛，她哽咽說：「記得回港後跟家人吃完餐飯，爸爸簡單地跟我做了一個（加油）手勢，在我印象中他從沒這樣做過，所以那一刻很深刻和窩心。」

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學懂更珍惜友誼

常聽人說home sweet home，人生跌落谷底，令黃心穎更明白家人的重要，她說：「我覺得自己好幸運，家人對我很好，要責怪或者說我連累他們是很容易的事，但他們從來都沒有，一直陪我捱過去，因為要衝破很多關口，他們也一直陪伴著。」

除了家人，朋友扶持令黃心穎有另一番體會，她說：「以前的朋友我很多已經沒聯絡，留下來的朋友或者新相識的都是最珍貴，令我更加珍惜與感恩，儘管不相識的人走過來鼓勵我，我都會很上心，因為那份力量很大。」

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慶幸老父陪伴出嫁

10月份，黃心穎跟樂隊RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚，相隔兩個多月，父親黃沛霖離世。黃心穎稱近幾年爸爸身體不太好，狀態比較反覆。

說到父親的遺言，她說：「他沒有特別交帶甚麼，經常說開心是最重要，爸爸從沒有要求我們成才，只想我們四姊妹齊心和生活開心。」

離世前見證到女兒出嫁，一定心感安慰，她忍不住哽咽說：「現在回想其實是我好好彩，有爸爸陪著我進場，因為他近幾年身體不好，我感覺到他努力撐住去見證這刻。」

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黃心穎喪父丨父親黃沛霖堅持送贈龍鳳鈪　心穎難忘爸媽見證出嫁：原來係一件好幸福嘅事

黃心穎難忘父女檔旅行

回憶跟亡父的相處，黃心穎最難忘是年幼時父女檔去旅行，她說：「因為家庭成員比較多，所以甚少一家人去旅行，不過某年爸爸只帶著我去紐約旅行，只記得他拖著我在紐約機場行逛，見到一隻很大的熊仔。」

雖然不是甚麼溫馨晝面，卻令心穎印象難忘，她說：「因為爸爸從來不去旅行，他只管工作賺錢養我們五個女人。」

黃父大半生為家人勞碌從沒怨言，憶起亡父，心穎再度哽咽說：「他不懂享受...我會希望他在人生中享受多一點，不是只管賺錢養家，我希望他現在可以享受下。」

跟黎萬宏定終生。（取自instagram）

除了家人，老公泥鯭的扶持也功不可抹，當決定以歌手身份重返娛圈時，黃心穎曾一度猶豫，幸而有音樂人老公支持，她說：「我問他：『真的好嗎？』，他說：『出歌啦，有我響度』，聽他這樣說我不會那麼驚慌。」

新婚兩個月多，升呢人妻的心穎感覺沒大變化，對於泥鯭大讚她很遷就自己，她說：「又沒有特別遷就，他只是硬頸一點，如果要太遷就的話，也不會嫁這個人啦。」

至於相處之道，黃心穎說：「有任何不滿要立即說出來，別收藏在心底，否則一次過爆出來會好hurt。」心穎坦言想生小孩，至於思想是否夠成熟當媽媽，她說：「生了小孩自然會學習做得更好，無需擔憂太多。」

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記者：游艾維

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