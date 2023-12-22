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靚太安樂窩｜二手名牌袋寄賣過程大公開　店主分享三大注意事項

休閒消費 13:57 2023/12/22

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店主Micki分享寄賣名牌產品的流程。

現時市面上有不少二手名牌店舖，如果想寄賣或者想以較實惠的價錢買到名牌產品，就可以找這些店舖幫忙，但當中的寄賣過程複雜嗎？又有什麼地方需要注意呢？今集《靚太安樂窩》就請來二手名牌小店「Little and More」的店主Micki，為我們解答疑問。

Micki與日藉先生一起經營店舖，她指初期不是以寄賣為主，是由代購中古名牌開始做起，當時每個月都會去日本做中古連線，之後疫情才開始轉為主力做寄賣名牌產品，但過去的代購日子亦為他們儲下不少熟客。

客人透過社交網站聯絡店主

Micki表示一般客人都是透過社交網站聯絡她：「透過Whatsapp、Facebook和IG找我們，他們首先會傳（產品）照片來查詢，是否有收購或寄賣二手名牌服務，當確認他們產品OK的時候，我就會報一個貼近市場價格給他們，若他們都覺得價錢合乎心目中的價錢，就可以約上門市進行寄賣，或者是收購服務。如果有一定數量貨品，有客人試過移民或搬屋，要清理大量產品的時候，我們都有上門服務的。」

與客人商討寄賣貨品價錢

一旦貨品確定寄賣，熟悉市價的Micki會跟客人商討寄賣貨品的價錢：「如果款式市面較少，或較熱門，客人想價錢進取一點，調高少少價錢，我們也會配合，有些客人想快點套現，也會商討比市面低少少的價錢，以進行速銷。」如果兩三星期後，貨品仍未賣出，她會建議客人考慮減價，例如過氣款式就可以便宜一點。

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開寄賣單給客人

確定寄賣貨品後，就可以進行登記流程，Micki會開一張寄賣單給客人，她表示很重要，因為要記下寄賣產品有什麼配件，例如手袋可能有塵袋、盒子、卡片和單據，要在寄賣單寫清楚，以免產生誤會。而且亦要確定客人寄賣的日期和時間，貨品要放在店舖多長時間，究竟是兩星期還是兩個月？如果中途想取走貨品停止寄賣，又有沒有額外收費？這些條款都要清楚列明，因為每家店舖做法有所不同。

問到有沒有客人傳來的照片跟寄賣貨品真身有很大分別？Micki表示：「其實都幾有趣，有時候客人的那個產品已經不用，他們上到門市，一起打開盒子，才知道究竟手袋的最新狀態是如何，原來發霉的也有，有些位置已有磨損或者有損壞，絕對有機會與他傳的照片有一個分別，我們會以一起看到的情況為準，價錢也有影響。」

分享三大寄賣注意事項

Micki坦言現在多了很多二手寄賣名牌的店舖，客人如果想選擇這些店舖，也有幾點需要注意的事項。

第一點：可以留意店舖有沒有實體店，或者是否只有線上經營。

第二點：現時網絡很發達，可以檢查這家店舖或線上店舖經營了多久、時間，有沒有好或不好評價，其實上網一看已一目了然。

第三點：可以留意一下，如果他們有實體店，可以考慮先去這些實體店看看，觀察一下店舖是否你心目中所想的，他們會否將貨品放得很美和整齊。

寄賣的最後程序

當客人放下貨品後，Micki就會進行下一個流程，就是幫貨品拍攝美照，再發佈在他們不同的平台：「讓客人可以看到這個袋的狀態和細節，有興趣的話他們就會上門市看現貨，甚至信得過我們的話，就已下訂金，再上門市交收，甚至已付全費和安排郵寄到付，這就已經幫客人賣出了手袋。」至於會否害怕收到冒牌貨品？Micki表示店舖會有監證師分辨真假，保證正品正貨，如果有1%不確定，他們也不會幫客人做寄賣或收購。

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中古袋與二手袋的分別

最後，講到中古袋與二手袋的最大分別，Micki指二手袋可以是很新淨的：「只不過是用過，但是今季的款式，客人想轉款，所以想寄賣；中古包就是有一定歷史或已經停產，分別是二手袋可以是新袋，是近期的Item。」她又表示兩者各有擁躉：「因為喜歡復古的人，想擁有懷舊味道的手袋，有些人就只喜歡新款，但不想用全新價錢買，這些客人換款換得快，而有些人不追款，但想以實惠價錢擁有較新款袋，他們都會選擇二手袋。」

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責任編輯：Kiwi Lee

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