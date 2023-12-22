  • 10°C
香港時間 : 20231222日 (週五) 14:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

保暖禦寒丨洋蔥式穿法VS玉米式穿法　兒科醫生解構邊種最啱小朋友

兒童健康 13:01 2023/12/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

兒科醫生解構洋蔥式穿法，以及玉米式穿法哪種最適合小朋友。

本港天氣持續寒冷，今日冬至（22日）氣溫介乎8至12度，平安夜及聖誕兩日（24日、25日）持續寒冷，平安夜溫度介乎11至16度，聖誕氣溫回升至12至18度。台灣兒科醫師傑登就分享，兩種常見保暖穿衣方式分別是「洋蔥式穿法」及「玉米式穿法」，其中小朋友比大人不怕冷，因此更推薦其中一種穿法。

最新影片：

TOPick一分鐘
手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧

台灣兒科醫師傑登在個人部落格發文分享，指出目前主流穿衣風格有「洋蔥式穿法」和「玉米式穿法」，兩種風格各有特點分析如下：

洋蔥式穿法提供全方位保暖

  • 內層：選擇吸濕排汗、輕量保暖的衣物，如衛生衣或發熱衣，以維持基本的保暖效果
  • 中間層：洋蔥式穿搭的保暖重點，選擇毛衣、厚針織衫等，增加層次感並提供額外的保暖
  • 外層：選擇防風防水保暖的外套，如厚羽絨衣或厚大衣，確保在寒冷的風中有足夠的保護

傑登指出，這種穿法通常至少有三層，注重實用性和多層次的保暖效果，適合應對長時間待在戶外的冬季天氣，但缺點是因為穿著厚重，看起來會像顆球一樣降低活動性，而且要小心穿太多過熱中暑或熱衰竭的問題。

玉米式穿法保暖和靈活性並重

  • 內層：選擇較貼身的長袖衣物，增加衣服夾層間的空氣，提升保暖效果。在極寒情況下可考慮穿著發熱衣
  • 中層：通常不太需要，太冷時才多加薄長袖
  • 外層：穿著防風防水的長外套，長度最好能遮到膝蓋以下。選擇較寬鬆的尺碼，增加衣物之間的保暖空間，最高可提升保暖效果

這種風格偏向於簡約卻高效的保暖方式，一般只有兩層，同時提供了更多的自由度，適合經常頻繁進出室內外溫差大的情境。

小孩適合「玉米式穿法」

傑登並分享保暖配件的使用，指出無論是洋蔥式或是玉米式穿法，都建議在極寒冷天氣中使用配件，如帽子、圍巾、長襪和手套等，來增強保暖效果。傑登表示，小孩大多代謝高、活動力強，比起大人不怕冷，用「洋蔥式穿法」，衣服一拉起來時，裡面會滿身汗，所以他推薦兒童優先採用玉米式穿法。

長期待在室外適合「洋蔥式穿法」

他續指，比較怕冷又必須長時間待在室外的人士，可考慮「洋蔥式穿法」；而以待在室內為主，或是會頻繁進出室內外的學生或打工仔，就建議用「玉米式穿法」，當進入室內將外層大衣脫下後，便可方便活動。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

兒童健康 寒冷天氣 醫生 冬至 台灣

最高瀏覽

新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛