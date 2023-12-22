保暖禦寒丨洋蔥式穿法VS玉米式穿法　兒科醫生解構邊種最啱小朋友

▲ 兒科醫生解構洋蔥式穿法，以及玉米式穿法哪種最適合小朋友。

本港天氣持續寒冷，今日冬至（22日）氣溫介乎8至12度，平安夜及聖誕兩日（24日、25日）持續寒冷，平安夜溫度介乎11至16度，聖誕氣溫回升至12至18度。台灣兒科醫師傑登就分享，兩種常見保暖穿衣方式分別是「洋蔥式穿法」及「玉米式穿法」，其中小朋友比大人不怕冷，因此更推薦其中一種穿法。

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台灣兒科醫師傑登在個人部落格發文分享，指出目前主流穿衣風格有「洋蔥式穿法」和「玉米式穿法」，兩種風格各有特點分析如下：

洋蔥式穿法提供全方位保暖

內層：選擇吸濕排汗、輕量保暖的衣物，如衛生衣或發熱衣，以維持基本的保暖效果

中間層：洋蔥式穿搭的保暖重點，選擇毛衣、厚針織衫等，增加層次感並提供額外的保暖

外層：選擇防風防水保暖的外套，如厚羽絨衣或厚大衣，確保在寒冷的風中有足夠的保護

傑登指出，這種穿法通常至少有三層，注重實用性和多層次的保暖效果，適合應對長時間待在戶外的冬季天氣，但缺點是因為穿著厚重，看起來會像顆球一樣降低活動性，而且要小心穿太多過熱中暑或熱衰竭的問題。

玉米式穿法保暖和靈活性並重

內層：選擇較貼身的長袖衣物，增加衣服夾層間的空氣，提升保暖效果。在極寒情況下可考慮穿著發熱衣

中層：通常不太需要，太冷時才多加薄長袖

外層：穿著防風防水的長外套，長度最好能遮到膝蓋以下。選擇較寬鬆的尺碼，增加衣物之間的保暖空間，最高可提升保暖效果

這種風格偏向於簡約卻高效的保暖方式，一般只有兩層，同時提供了更多的自由度，適合經常頻繁進出室內外溫差大的情境。

小孩適合「玉米式穿法」

傑登並分享保暖配件的使用，指出無論是洋蔥式或是玉米式穿法，都建議在極寒冷天氣中使用配件，如帽子、圍巾、長襪和手套等，來增強保暖效果。傑登表示，小孩大多代謝高、活動力強，比起大人不怕冷，用「洋蔥式穿法」，衣服一拉起來時，裡面會滿身汗，所以他推薦兒童優先採用玉米式穿法。

長期待在室外適合「洋蔥式穿法」

他續指，比較怕冷又必須長時間待在室外的人士，可考慮「洋蔥式穿法」；而以待在室內為主，或是會頻繁進出室內外的學生或打工仔，就建議用「玉米式穿法」，當進入室內將外層大衣脫下後，便可方便活動。

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責任編輯：王明芳