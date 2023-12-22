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不孝子女丨女兒控訴父母拒資助出國留學　告上法庭要求分家產判決結果出爐

家事百科 13:35 2023/12/22

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女兒控訴父母拒資助出國留學，告上法庭要求分家產判決結果出爐。

內地一名女子因出國留學問題，與父母產生矛盾，為籌集留學費用，她提出將家中一個房產變賣，但卻遭父母拒絕，女子一怒之下竟將父母告法庭，案件引起熱議。

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根據《澎湃新聞》報道，上海一名25歲的田姓女子是家中獨女，自少便備受寵愛。2011年，她因留學、擇業等問題與父母發生矛盾，開始離家在外租房生活。

田女指，出國留學是自己多年的夢想，父母卻不肯提供資金協助，她曾提出將父母和自己共同擁有的一個房產變賣，但父母堅決不同意。田女一怒之下，以急需資金留學、生活等為由，將父母告上法庭，請求分割房產，並歸父母所有，而他們向自己支付房屋價值三分之一的折價款。

田氏夫婦在庭上表示，房產屬於三人共同擁有，多年來他們一直為女兒償還貸款，支付各種費用，又為她積極聯繫留學學校，但田女卻以不滿意學校排名等理由拒絕，加上二人無力支付取得房屋後的折價款，因此不同意變賣房產。

經法院審理後，法官認為本案不存在分割的約定或法定情形，因此拒絕田女的訴訟請求。田女不服提出上訴，二審維持原判。

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責任編輯：王明芳

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