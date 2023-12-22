不孝子女丨女兒控訴父母拒資助出國留學　告上法庭要求分家產判決結果出爐

▲ 女兒控訴父母拒資助出國留學，告上法庭要求分家產判決結果出爐。

內地一名女子因出國留學問題，與父母產生矛盾，為籌集留學費用，她提出將家中一個房產變賣，但卻遭父母拒絕，女子一怒之下竟將父母告法庭，案件引起熱議。

最新影片：

根據《澎湃新聞》報道，上海一名25歲的田姓女子是家中獨女，自少便備受寵愛。2011年，她因留學、擇業等問題與父母發生矛盾，開始離家在外租房生活。

田女指，出國留學是自己多年的夢想，父母卻不肯提供資金協助，她曾提出將父母和自己共同擁有的一個房產變賣，但父母堅決不同意。田女一怒之下，以急需資金留學、生活等為由，將父母告上法庭，請求分割房產，並歸父母所有，而他們向自己支付房屋價值三分之一的折價款。

田氏夫婦在庭上表示，房產屬於三人共同擁有，多年來他們一直為女兒償還貸款，支付各種費用，又為她積極聯繫留學學校，但田女卻以不滿意學校排名等理由拒絕，加上二人無力支付取得房屋後的折價款，因此不同意變賣房產。

經法院審理後，法官認為本案不存在分割的約定或法定情形，因此拒絕田女的訴訟請求。田女不服提出上訴，二審維持原判。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳