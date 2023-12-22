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親子好去處｜10大室內遊樂場優惠　最平$60起盡玩90分鐘【附購買連結】

親子好去處 17:10 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

10大兒童室內遊樂場優惠，大家不要錯過！

假期將至，小朋友最期待是可以出去大玩特玩，臨時拋下學業的煩惱，不過家長就要為安排假期的活動而頭痛。其實香港有不少大型兒童室內遊樂場，小朋友可以盡情放電，亦有適合家長遊玩的設施。以下為大家整理了10個香港兒童室內遊樂場，現在預訂更可享有KKday獨家優惠，當中有不少更是限時優惠，大家切勿錯過！

最新影片推介：

1.北角Ryze Hong Kong彈床樂園 

Ryze Hong Kong於2014年開幕，是香港唯一的彈床樂園，也是亞洲唯一的極限運動樂園。園內面積達2萬平方呎，室內娛樂設施分佈在兩個樓層，包括室內高空滑索、空中飛人、巨型彈跳床、特技墜落及攀石牆等，同時亦有超過 40 個相互連接的彈跳床和逾10個海綿池。小朋友和大人可以盡情跳躍之餘，還會訓練到肌肉核心和健身，一舉兩得！KKday今日（22日）更推出買一送一優惠，每人平均$95，即可盡跳1小時，且額外再送1對防滑襪，各位家長不要錯過！

Ryze Hong Kong 彈床樂園
地址：香港渣華道321號柯達大廈1號3樓302室
營業時間：
星期一至星期四：上午10時至晚上8時
星期五至星期日：上午9時至晚上9時
親子套票：$190起（原價$480）
【門票購買】

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2.觀塘全新室內遊樂場SPARKLES PLAYHOUSE

位於觀塘的全新室內兒童遊樂場SPARKLES PLAYHOUSE，以繽紛色彩及貍貓作主題，設有波波池，五彩陶瓷沙池，鋼琴滑梯，公主變裝室，彈床及迷你超市廚房等。由於場地以落地大玻璃窗設計，小朋友和大人於場內任何地方都可以打卡拍照，為歡樂的時光留下倩影！KKday更獨家推出低至53折的優惠，只要$99起便可大玩2小時！

SPARKLES PLAYHOUSE 全新室內兒童遊樂場
地點：香港觀塘成業街7號20G寧晉中心
營業時間：星期一至日，上午10時至晚上8時
親子套票：$99起（原價$230）
【門票購買】

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3.觀塘室內遊樂場Cozy Play Town

觀塘全新室內遊樂場「Cozy Play Town」，達5,000呎面積，場地寬闊並設備齊全，當中不但有小朋友最愛的巨型波波池、旋轉型滑梯、彩石涼感沙池外，還有讓大人遊玩的氣墊桌、大型投影螢幕投球區及遊戲機等，讓小朋友和大家都可共度愉快時光。現在樂園推出親子套票優惠，最低$95起便可入場暢玩1小時！

觀塘室內遊樂場Cozy Play Town
地址：觀塘成業街16號怡生工業中心G座8樓G01室
營業時間：星期一至日，上午10時至晚上8時30分
親子套票：$95起（原價$130）
【門票購買】

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4.Sooper Yoo大型室內遊樂場

位於港島西的Sooper Yoo，是以體育作為主題的大型室內遊樂場，設有揉合科技與體能競技的互動遊戲，如展示射球和運球技術的井字遊戲、 Sooper F1 駕駛單車的小型賽道以及融合奧運項目的多層障礙迷宮等，每個遊戲的挑戰都可以激發到小朋友的創意和創造力。現在只要透過KKday預訂，便可以優惠價$250起，購買親子套票，暢玩2小時，盡享互動遊戲的樂趣。

Sooper Yoo港島西室內遊樂場別
地址：香港堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓（港鐵香港大學站C2出口）
營業時間：星期一至日，上午10時至晚上7時30分
親子套票：$250起（原價$280）
【門票購買】

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5.屯門Kingdom室內遊樂場

Kingdom樂園位於屯門，佔地近9,000呎，是極大型的室內親子遊樂場。場內設有8個玩樂區域，包括充氣跳彈床區、兩層繩網障礙滑梯放電區、大型彈床區、陶瓷沙池、超市廚房、牙醫診所角色扮演區、恐龍坐騎區和開讀區。另有化妝間，小朋友可以化身成自己喜愛的王子、公主造型，又或換上超市、廚房和醫院的角色扮演服裝，體驗遊戲樂趣的同時亦可以盡情打卡！

另外，場內亦有新設自費區域——恐龍坐騎區，區內有升級版大型波波池，小朋友更可以換上特色的小野人服飾，與恐龍打卡。KKday現時除了推出85折優惠，以$187起的價錢購買親子套票外，還推出買一送一優惠，以$280購買屯門Kingdom的親子門票，即送位於荃灣的Childlike兒童樂園2小時的親子門票！

Kingdom室內遊樂場
地址：屯門良運街3號建生商埸2樓
營業時間：星期一至日，上午11時至晚上8時30分
親子套票：$140起（原價$280）
買一送一優惠（只限星期一至四，公眾假期除外）：$280（原價$560）
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6.荃灣Childlike兒童樂園

Childlike兒童樂園是香港其中一個最大的室內兒童樂園，埸地面積共8,000呎，分為15大主題區，設有波波池、大型沙池、滑軌區、角色扮演廚房超市、角色扮演服裝區及氣球區等設施。另外，場內更設全港獨有MR互動體驗專區及水上小船漂流，小朋友可以在安全環境下體驗遊戲樂趣，盡情放電！現時KKday推出獨家減價優惠，以$210起便可暢玩2小時，另外亦推出買一送一優惠，以$280購買Childlike兒童樂園入場門票，即送屯門Kingdom室內遊樂場2小時入場門票！一次過可以暢玩兩大樂園，各位家長千萬不要錯過優惠！

荃灣Childlike兒童樂園
地址：香港荃灣愉景新城1029號鋪
營業時間：星期一至日，上午11時至晚上8時30分
親子套票：$187起（原價$250）
買一送一優惠（只限星期一至四，公眾假期除外）：$280（原價$560）
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7.沙田石門2Gather Playhouse 

2Gather Playhouse全場逾萬呎，設有11個玩樂專區，包括迷你旋轉木馬、氣球區、跳彈床、納米沙池區等，其中波波池及攀爬區為園內最大型的遊樂設施，約佔樂園1/3的範圍，有兩條連接攀爬設施的滑梯和由過萬波波及大瑜珈球組成的波波池。另外場內亦設有幼兒玩樂區，讓不同年齡的小朋友都可以大玩特玩。現在於KKday預訂可享有優惠價，以$120起的價錢購買親子套票。

石門2Gather playhouse
地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場一期162舗
營業時間：星期一至日，上午10時30分至晚上8時
親子套票：$120起（原價$130）
【門票購買】

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8.機場11 SKIES室內遊樂場SKY PlayPark

SKY PlayPark全場佔地22,000呎，是專為0至12歲兒童而設的玩樂空間，當中集合了體驗、藝術展示、學習、娛樂及探索五大元素，並以再生物料打造二次元創作體驗館的玩樂設施，同時亦設有幼兒藝術玩樂區，讓不同年齡的小朋友都可以自主探索及創作，刺激多元感官發展。場地設計主打文青風格，打造多個特色打卡熱點，同時亦會定期舉辦不同環保主題的工作坊，適合不同年齡層的大小朋友參與，藉此宣揚環保以及可持續發展的概念。現在於KKday預訂只要$199起便可享有買一送一家庭套票優惠（二大人二小童），盡玩2.5小時！

SKY PlayPark
地址：香港大嶼山香港國際機場航天城東路6號K11 ATELIER 11 SKIES二座7樓
親子套票：$199起（原價$480）
營業時間：
星期六、星期日、公眾假期及指定活動日期
場次時間：
10:00-12:30
13:00-15:30
16:00-18:30
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9.尖沙咀兒童動靜皆宜天地

兒童動靜皆宜天地佔地面積20,000平方呎，共分為三大園區，提供一個集安全使用兒童電動車的環境、模擬職業體驗遊戲以及活動四肢的樂園天地！小朋友可以在靜態區體驗7種模擬遊戲；動態區遊玩充氣彈床、波波池及滑梯親子樂等等，無論是活潑好動還是文靜的小孩都可以有適合的遊樂設施。樂園現時推出尖沙咀中港城旗艦店9折優惠，以$99起即可玩盡園內2大區域！

兒童動靜皆宜天地（中港地店）
地址：尖沙咀廣東道 33 號中港城 UG/F 30 號舖 
營業時間：
星期一至五 中午12時至晚上7時
星期六日及公眾假期 上午11時至晚上8時
親子套票：$99起（原價$110）
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10.Fantastic Space兒童室內遊樂場

Fantastic Space兒童室內遊樂場位於九龍灣，佔地7,000呎，場內設有逾10款遊樂設施，包括：巨型食物超市、跳彈床、滑梯、電動車、沙池等，小朋友可以從玩樂中自由探索和嘗試，啟發潛能，建立自信心。樂園近日更就聖誕節推出了聖誕派對活動，不但可以遊玩場內各大設施，更有聖誕晚餐和魔術表演。現在透過KKday預訂，可以超抵價錢$60，玩盡90分鐘！家長們想帶小朋友去室內遊樂場的話，就不要錯過優惠！

Fantastic Space 兒童室內遊樂場候
地址：九龍灣宏遠街1號一號九龍1樓01鋪
營業時間：
星期一至五 :上午11時至晚上6時30分
星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上8時30分
親子套票：$60起（原價$162）
【門票購買】

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  • 九龍灣Fantastic Space兒童室內遊樂場，全場佔地7,000呎。（KKday圖片） 場內設有逾10款遊樂設施，當中包括電動車。 （KKday圖片）
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