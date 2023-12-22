新聞女王丨陳山聰演輕度弱智爸爸騷演技　坦言指阿佘超班：好易畀佢帶到入戲

▲ 《新聞女王》

TVB台慶劇《新聞女王》在今晚（12月22日）連續兩小時播出大結局，壓軸登場個案人物陳山聰在《新聞女王》飾演輕度弱智爸爸賴志雄，因女兒嘉嘉離奇墮樓身亡兼一直求助無門，最終捲入持刀及炸彈脅持人質事件，其間更因受刺激令場面一度失控，牽涉其中的Man姐（佘詩曼飾）因而身陷險境。

《新聞女王》大結局早在內地已率先播出，更有人指山聰的好演技令人聯想到劉松仁在《大時代》的方進新：「山聰嗰一滴眼淚，呃左我一殼眼淚」、「我看完哭死了，半包紙巾沒有了」、「演技真的好好啊，女兒演的也很不錯」、「視帝就係視帝，水準確實不一般 呢段太感人了」、「陳山聰一集的演技已給觀眾留下深刻印象」、「這part故事好感動」、「他演技真的太好了，讓我想到大時代男主角爸爸方進新」。

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▲ 陳山聰在《新聞女王》壓軸出場。

新聞女王丨陳山聰：諗過要搞成咁！

一向予人感覺有型有款的山聰，這次放下型仔外表飾演來自基層家庭的輕度弱智爸爸，無論舉手投足、表情聲線，甚至是背影都入型入格，完全沒有半點「陳山聰」味，並演活了失去女兒的痛心、無助及絕望，難怪成功入圍今屆男配角十強。

談到是次角色，視帝級的山聰亦坦言頗有難度：「我相信係我入行以嚟其中一個真係都幾難演嘅角色，當時鍾澍佳總監製同我講要拍呢個角色時，我都『嘩！』我開頭仲同阿佘講我嚟客串同佢玩兩場戲，我諗住好似Bosco（黃宗澤）咁著套西裝行行企企講兩句對白架啫，冇諗過要搞成咁！作為一個演員可以遇到真係有一定難度嘅角色其實係開心嘅。」

雖然只是客串性質，但山聰依然認真對待角色，並專誠找來教開方法演技的戲劇老師一起研究：「我哋用咗好多時間去諗到底呢個角色嘅輕度弱智要去到幾多呢？點樣分輕重呢？因為大家都對陳山聰有固有印象，佢突然做個咁嘅角色大家會唔會認同，如果一做錯咗就會有反效果。」

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與阿佘對戲是享受

山聰續指，單為角色造型已很頭痛：「因為之前仲拍緊《奪命提示》，所以髪型有所限，原本係梳落嚟直頭髪，但係點整佢哋都係話太有型，想老土啲。真心我依個髪型係我爸爸以前電過嘅，我係參考佢（35年前）嘅髮型。」

他並謂雖然只是拍了3天，但感覺卻和拍了「30集冇分別」：「第1日朝早06起身已經開始入狀態，直至收工返到屋企已經攰到咩咁。第2日繼續，過程辛苦但非常享受。」

山聰又感激阿佘謂：「真心今次唔係因為阿佘我都唔會遇到一個咁好嘅角色，回想返以前同佢合作，佢已經係超班。今次同佢演咗一場好戲，一如以往佢非常有感染力、好易就畀佢帶到入戲，所以拍攝過程好享受，真心希望將來有機會同佢再玩過。」

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