【私了候判】涉「私了」咬脫趙家賢耳無業漢　3男認罪押後明年中判刑

▲ 涉「私了」咬脫趙家賢耳無業漢，3男認罪押後明年中判刑。（資料圖片）

2019年11月3日有反修例示威者在太古城中心商場集結，無業漢陳真在商場外持刀傷人，並咬脫嘗試制止他的時任東區區議員趙家賢的左耳。3名男子其後涉「私了」陳真，早前承認暴動及蓄意傷人兩罪，今（22日）於區域法院求情。辯方指，陳真當時先後刀傷3人，再咬脫趙的耳朵，被告激動下以為施襲可達公義。法官暫定於2024年5月22日判刑，另一名原已認罪的20歲男生今突擬改不認罪，其案押後至明年1月再訊。

被告張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）、鄭朗穎（25歲，文員）早前承認暴動及蓄意傷人兩罪。同案被告高縫（61歲，律師樓文員）及鍾志宏（36歲，無業）不認罪受審，案件將於明年2月8日作結案陳詞。

辯方求情時指，鄭案發時23歲，他當時看見陳真刀傷3人，再咬掉區議員的耳朵，鄭並非因政見襲擊陳真，只是太激動才將憤怒發洩在陳真身上，自認為是公義。鄭只是以手腳襲擊，隨手撿起雪糕筒和垃圾桶扔向陳真方向，現已知錯。

張的代表律師指，張受現場氣氛影響，只用手打了陳真幾下，並已知錯，未來希望在獄中進修運動科學。容的代表律師則指，容涉暴動的時間短，沒有預謀，只因看見陳真傷人才激動犯案，他已有悔意，決心改過。

暫委法官高偉雄聽畢求情，將判刑押後至同案不認罪被告審結後處理，暫定在2024年5月22日判刑，被告繼續還押。

另一名已認罪的20歲男學生徐俊傑，原定今日亦會求情，但其法援律師指徐在開庭前突然改為不認罪。徐自行陳詞指他不同意部分案情細節，將聘私人律師處理本案，並申請保釋外出。法官拒絕申請，將其案押後至2024年1月8日再訊。

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記者：陳曉欣