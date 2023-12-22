兒童健康丨11歲愛女患骨瘤手臂需植入鋼針　港媽不辭勞苦醫院拔涉照顧一度暈倒

▲ 11歲愛女患骨瘤手臂需植入鋼針，港媽不辭勞苦醫院拔涉照顧，更一度在醫院內暈倒。

子女健康不幸出現問題，家長照料過程中往往筋疲力竭，徬徨無助。麥當勞叔叔之家慈善基金一向重視患重病兒童及其家庭的切身需要，透過麥當勞叔叔之家的家舍服務為病童家庭提供舒適的臨時家園，透過適切的社交心理支援服務，為患重病兒童及其家庭分擔因孩子患病而帶來的壓力與負擔。

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除了病童外，照顧者也是我們關心的對象。最近，我們推出了全新「Day Pass」服務，主要為照顧者提供休息空間，透過提供日常生活所需設施如浴室、睡房、洗衣機、乾衣機、廚房等，讓病童及其家人在頻繁到醫院接受治療期間，也能在舒適的歇息場所內減壓，成為他們一個心靈綠洲。

June女兒今年十一歲，從小就發現患上良性骨腫瘤，骨瘤慢慢增生至身體其他部位，10歲時右手因腫瘤情況愈見嚴重，因此需接受開刀手術，為前臂一條手骨拉直，並要把鋼針放入手內，利用特別外置支架，助右手另一條手骨正常生長。出院後，女兒還要每天到醫院洗傷口以及「擰螺絲」，助前臂手骨循正常方向生長。

June一家住在新界偏遠地區，前往沙田威爾斯醫院需時至少一個半小時。女兒手術後住院約一個月，June的全天候照料成為女兒最強後盾，但她每晚只能短暫地在醫院內的沙發歇息，每隔2至3日再花上約3小時車程回住所洗澡，再趕回醫院照顧女兒，箇中辛酸誰能明白，她更曾在醫院照顧女兒期間突然暈倒。

期後，幸得沙田威爾斯醫務社工轉介，獲得麥當勞叔叔之家所提供的「Day Pass」服務，為沉重生活帶來支持。麥當勞叔叔之家位於沙田的家舍鄰近沙田威爾斯醫院，June透過使用家舍內的設施，生活實際層面得到支援，精神、心靈負擔得以減輕。

她每次逗留家舍四小時，家舍的乾淨床舖讓June獲得真正休息，她亦善用了洗衣機、乾衣機及浴室等設施。大家別看輕這短短幾小時的「Me time」，這已為June好好「充電」，重新上路照顧女兒。

June雀躍分享：「第二次到家舍使用Day Pass 服務的那天，看見檯上放置了杯麵，真的非常感動。長久以來都是自己照顧女兒，但那一刻完全感受到別人關心自己的那份溫暖！小小的休息房間內更備有手機充電器。很感激麥當勞叔叔之家職員的細心以及照顧！」

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麥當勞叔叔之家慈善基金一向以「家庭為本」的服務理念，透過位於沙田及觀塘的家舍，為入住的重病兒童及其家庭，提供「家以外的家」，助他們更靠近就醫資源。家舍設有公共廚房、公共飯廳、圖書室、學習室、遊戲區等以供日常使用。我們期望利用完善的設備以及適切的配套服務如免費穿梭巴士服務、社交心理支援服務等，讓家人能在艱難時刻仍能專注陪伴及照料患病孩子，使其家庭獲得適切的身心靈支援。

麥當勞叔叔之家慈善基金為目前唯一提供此類服務的機構，位於觀塘的麥當勞叔叔之家(觀塘)賽馬會大樓已投入服務。高16層的大樓配備 66 間家庭套房，以回應對服務日益增加的需求。住宿服務以外，沙田家舍現時已為有需要人士提供「Day Pass」服務，我們亦會將服務擴展至新啟用的觀塘家舍，以便利夥伴醫院如香港兒童醫院接受治療的病童及家庭等。服務使用者如需使用此服務，可透過醫務社工轉介。

隨著服務範疇日漸拓展，麥當勞叔叔之家慈善基金極需要各界的捐助來支持營運，幫助病童家庭面對困境。想了解更多有關香港麥當勞叔叔之家慈善基金的服務或捐助資訊，歡迎瀏覽：https://www.rmhc.org.hk/tc/

標題經TOPick編輯修改，原題為《三小時往返醫院照顧骨瘤女 「Day Pass」服務及時為媽媽提供支援》

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