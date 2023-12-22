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育兒爭議︱5歲Lucy起飛腳意外踢到妹妹嘔奶　李璨琛10個月細女驚慌媽媽繼續笑

育兒資訊 16:55 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

李璨琛5歲女兒Lucy起飛腳意外踢到妹妹Sucy嘔奶，年僅10個月大的Sucy面露驚慌，但媽媽仍繼續笑。

【星二代/李元元/Lucy/李璨琛】48歲李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有5歲大女李元元（Lucy）及10個月大細女李斐斐（Sucy），Sophia經營的社交平台近期常分享兩名女兒的鬼馬片段，但不時會被網民批評其教養方式。日前她發布一段新影片見到Lucy與妹妹玩耍時，愈玩愈肉緊，其間不慎起飛腳踢到妹妹嘔奶，Sophia仍然繼續笑，引起網民爭議。

最新影片推介：

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現年5歲的Lucy活潑好動，經常拉埋妹妹Sucy一齊玩，兩姊妹感情極佳，繼早前她用充氣泵吹妹妹頭部，又教妹妹揈頭之後，今次她又有搞作。Lucy先用雙手大力搣妹妹的面珠墩，再拍打她的腳仔，之後轉身卻不小心踢到妹妹的面珠墩。

雖然看來Lucy不算很大力，但已見到Sucy的嘴角嘔吐幾滴奶，並面露恐慌，鏡頭後的Sophia則繼續笑。Sophia在帖文中寫道：

阿妹俾家姐嘅旋風腿踢一腳當場噴奶 #阿妹個豬登被踢到晃動咗幾吓！

片段引來不少網民讚好笑，兩個女都好可愛，「請問李元元鄉下是不是佛山？」、「妹妹個樣好無奈好陰功但係又好好笑」、「跌到噴奶炳強都無發老脾，真心愛家姐呀」。不過，都有網民擔心Sucy受傷：「Lu姐嗰吓無情力都踢幾勁 #炳強個樣好想喊」、「阿妹成為咗家姐嘅一個會郁嘅玩具」、「Lu姐嗰吓無情力都踢幾勁 #炳強個樣好想喊」等。

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責任編輯：王明芳

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