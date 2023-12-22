瘋狂醫生｜廣西82歲病人做眼科手術　遭醫生拳擊頭部疑致失明　院方調查：難用普通話與患者溝通

廣西有醫生近日被踢爆，於手術期間拳擊82歲患者頭部，導致對方術後左眼失明。有關影片曝光後引來嘩然，涉事機構「貴港愛爾眼科」於昨日（21日）凌晨作緊急通報指事件純粹誤會，而事發於2019年，因當時患者在手術途中試圖摸眼，醫生情急下用手迅速錘壓提醒對方，醫生與患者及家屬已達成諒解。但隨著事件持續發酵，當局介入調查，愛爾眼科醫院集團於昨日深夜發聲明致歉，指已免去貴港愛爾CEO職務，以及暫停手術醫生的職務，兩人需接受進一步調查。

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綜合內媒報道，爆料者為武漢中心醫院急診科主任、擁有209萬粉絲的博主「急診向日葵艾芬」，她於本月19日於微博指控廣西一名姓馮男醫生於手術期間用拳頭猛擊覃姓患者的頭部，並將有關影片公開。

從影片可見，當時一名醫生正用顯微鏡為患者進行眼部手術，但他突然將手握成拳頭狀，向患者頭部多次猛擊；病人全身猛震，手術台上的綠布亦跌下。另一名醫護人員馬上前協助，用雙手將患者身軀穩定，手術方能繼續。

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艾芬又指涉事患者姓覃，82歲，因術中疑因疼痛發出聲音，卻遭醫生強拳打頭部；患者在手術後左眼更失明，家屬因此向醫院追討事實真相，更質疑為何事件後，涉事醫生仍能晉升。

據醫院官網顯示，涉事醫生馮某是貴港愛爾眼科醫院院長，職稱為「副主任醫師」，擅長近視眼激光手術、ICL近視手術、眼底病、視網膜脫離等方面的手術。

由於事件引起廣泛關注，貴港愛爾眼科醫院21日凌晨發通報回應，指事發於2019年12月12日，患者覃某左眼白內障，左眼晶體脫位，接受左眼晶狀體摘除及眼前節玻璃體切割手術。手術途中，由於是局部麻醉，患者有「手術不耐受」，伸手向上試圖摸眼部；醫生為避免發生感染等危險，「情急之中用手迅速錘壓提醒患者，不存在傷害患者的動機和行為」。聲明又指，患者術後「曾有誤解」，但經醫生與患者和家屬解釋後，雙方已消除誤會、達成諒解。

涉事醫院集團再發聲明：患者聽不懂普通話

不過其後風波仍未平息，貴港市衛健委組織調查小組，到貴港愛爾眼科醫院進行調查。愛爾眼科醫院集團於昨日深夜發聲明致歉，指經查明後，當時82歲的患者只會壯族語言，普通話難以交流，

「手術過程中，由於局部麻醉，患者有手術不耐受。手術進行中，頻繁轉動頭部和眼球，極可能發生手術意外。患者聽不懂普通話，多次提醒無效，醫生為避免發生危險，情急之中粗暴對待患者。」

聲明指，患者翌日向院方反映手術醫生動作粗魯，要求解釋。醫院隨即進行調查並向患者和家屬詳細解釋並道歉，得到患者家屬諒解；今次影片曝光後，手術醫生再次通過媒體真誠向患者道歉。

聲明又指調查小組認為，醫者仁心，無論甚麼理由都絕不可以粗暴對待病人，「患者語言不通，理應在術前做好預案，術中應做好適當安排。涉事醫師粗暴對待病患的行為，已嚴重違反醫療院所從業人員行為規範」；而事後醫院未依集團規定及時上報，嚴重違反集團醫療安全管理規定。同時，調查小組初步認定，貴港愛爾眼科醫院仍有其他嚴重違反集團規定的問題，應負相應責任。

因此，集團已免去貴港愛爾CEO職務，暫停院長（即手術醫師）職務，兩人均接受進一步調查，「下一步，集團將敦促貴港愛爾深入整改，並將根據後續調查結果做進一步嚴肅處理。」

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