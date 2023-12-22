遊日注意｜東京24年首發鏈球菌警報　多區病例達預警標準　專家籲：6大症狀速求醫【1年齡層高危】

聖誕假期前往日本旅遊注意！日本鏈球菌疫情肆虐，東京地區多間公立醫院感染個案達預警標準，當局頒布24年內首發個鏈球菌疫情警報，警示大眾疫情恐進一步蔓延。本港衞生防護中心指，甲型鏈球菌屬細菌感染性咽喉炎中常見致病源，假如感染嚴重，或需入院再作治療。

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據日媒《NHK》及《朝日新聞》報道指，日本東京都政府昨日（21日）針對甲型鏈球菌咽喉炎（Group A Streptococcus）發出警報，指該區本月11日至17日期間，各醫療院所通報感染人數達6.05人；雖較上周平均數字6.25人稍低，惟轄區內8間公立醫院，皆接收到逾8名感染個案，已達預警標準，加上這些地區人口數佔東京都市區30%，預料疫情可能會繼續蔓延，故發布警報作出預警。

兒童較易受感染

今次警報屬東京自1999年頒布「傳染病管理法」後，首次發布的疫情警報。當地專家解釋指，甲型鏈球菌咽喉炎由鏈球菌感染所引發，潛伏期約2至5日，5至15歲兒童較易受感染，患者會出現38度以上高燒、喉嚨痛、嘔吐，頸部、胸部起紅疹、舌頭紅腫（草莓舌）等症狀。

專家籲2招減傳播及感染風險

據悉，今年通報病例中有90%患者為未滿15歲人士，專家呼籲當地民眾平日要勤洗手，出現咳嗽或打噴嚏症狀要配戴口罩，減少疾病傳播及感染風險。如果懷疑自己受到感染，便應盡快求醫，加速康復、降低併發症的風險。醫生亦強調，假如服用抗生素後症狀減緩，及後需謹遵醫囑服藥，切勿擅自停藥，避免細菌殘留。

急性咽喉炎4大病徴

感染甲型鏈球菌可致急性咽喉炎。本港衞生防護中心指出，急性咽喉炎大部分經由病毒引起，患者會出現咳嗽、流鼻水及眼紅等症狀；除此之外，病人亦有可能受細菌感染誘發咽喉炎，其致病源最常見為甲型鏈球菌，患者感染後病情平均持續1星期，並多數出現以下病徴：

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防護中心表示，病人受感染後，一般具有足夠抵抗力可對抗感染，但假如病徵一直未有改善、甚至病情轉差，例如出現持續發熱、發冷、出疹、呼吸或吞嚥困難等，則需要盡快求醫。家庭醫生亦會根據病人病歷及身體檢查，作出診斷並判斷嚴重性，可能會採取咽喉或鼻咽分泌樣本作進一步測試，假如感染屬嚴重，則可能需要入院再作治療。

此外，細菌引致的急性咽喉炎或需使用抗生素治療，患者應根據醫生指示完成整個療程，平日可以多喝飲料、多休息，並且使用暖鹽水漱口，幫助紓緩喉嚨不適。

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