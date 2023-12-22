  • 10°C
香港時間 : 20231222日 (週五) 14:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊日注意｜東京24年首發鏈球菌警報　多區病例達預警標準　專家籲：6大症狀速求醫【1年齡層高危】

醫生診症室 13:42 2023/12/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

聖誕假期前往日本旅遊注意！日本鏈球菌疫情肆虐，東京地區多間公立醫院感染個案達預警標準，當局頒布24年內首發個鏈球菌疫情警報，警示大眾疫情恐進一步蔓延。本港衞生防護中心指，甲型鏈球菌屬細菌感染性咽喉炎中常見致病源，假如感染嚴重，或需入院再作治療。

最新影片

TOPick診症室
TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危

據日媒《NHK》及《朝日新聞》報道指，日本東京都政府昨日（21日）針對甲型鏈球菌咽喉炎（Group A Streptococcus）發出警報，指該區本月11日至17日期間，各醫療院所通報感染人數達6.05人；雖較上周平均數字6.25人稍低，惟轄區內8間公立醫院，皆接收到逾8名感染個案，已達預警標準，加上這些地區人口數佔東京都市區30%，預料疫情可能會繼續蔓延，故發布警報作出預警。

兒童較易受感染

今次警報屬東京自1999年頒布「傳染病管理法」後，首次發布的疫情警報。當地專家解釋指，甲型鏈球菌咽喉炎由鏈球菌感染所引發，潛伏期約2至5日，5至15歲兒童較易受感染，患者會出現38度以上高燒、喉嚨痛、嘔吐，頸部、胸部起紅疹、舌頭紅腫（草莓舌）等症狀。

專家籲2招減傳播及感染風險

據悉，今年通報病例中有90%患者為未滿15歲人士，專家呼籲當地民眾平日要勤洗手，出現咳嗽或打噴嚏症狀要配戴口罩，減少疾病傳播及感染風險。如果懷疑自己受到感染，便應盡快求醫，加速康復、降低併發症的風險。醫生亦強調，假如服用抗生素後症狀減緩，及後需謹遵醫囑服藥，切勿擅自停藥，避免細菌殘留。

急性咽喉炎4大病徴

感染甲型鏈球菌可致急性咽喉炎。本港衞生防護中心指出，急性咽喉炎大部分經由病毒引起，患者會出現咳嗽、流鼻水及眼紅等症狀；除此之外，病人亦有可能受細菌感染誘發咽喉炎，其致病源最常見為甲型鏈球菌，患者感染後病情平均持續1星期，並多數出現以下病徴：

點擊圖片放大
+4
+3

防護中心表示，病人受感染後，一般具有足夠抵抗力可對抗感染，但假如病徵一直未有改善、甚至病情轉差，例如出現持續發熱、發冷、出疹、呼吸或吞嚥困難等，則需要盡快求醫。家庭醫生亦會根據病人病歷及身體檢查，作出診斷並判斷嚴重性，可能會採取咽喉或鼻咽分泌樣本作進一步測試，假如感染屬嚴重，則可能需要入院再作治療。

此外，細菌引致的急性咽喉炎或需使用抗生素治療，患者應根據醫生指示完成整個療程，平日可以多喝飲料、多休息，並且使用暖鹽水漱口，幫助紓緩喉嚨不適。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 好去處 兒童健康 傳染病 公立醫院 疫情 口罩 喉嚨痛 打噴嚏 咽喉炎

最高瀏覽

新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛