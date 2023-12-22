MIRROR Time丨12子齊到澳洲Lokman笑言次勁過奧運　姜濤舉手自薦玩遊戲

▲ 《MIRROR Time》

為慶祝MIRROR成軍5周年，成員將會第一次全員到澳洲拍ViuTV全新節目《MIRROR Time》，享受專屬的「MIRROR Time」。節目中，成員會挑戰不同的遊戲，實行「贏咗有獎，輸咗要罰」的連串驚喜。旅程中，成員會回顧出道以來的心路歷程和互相分享心底話。



下周一晚（12月25日）播出的首集，MIRROR將會全員齊集出發到澳洲旅行，隊長楊樂文（Lokman）笑言：「壯舉嚟㗎！我哋已經難過奧運，人哋4年一次，我哋5年先第一次」。

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▲ MIRROR一到埗即挑戰第一個遊戲「世界之最」。

MIRROR挑戰「世界之最」

到達澳州宿舍後，MIRROR眾成員隨即開始挑戰第一個遊戲「世界之最」。製作組出題要成員在行李中拿出「最xx」的物品，最貼題的就為只勝出和贏取獎品。

在要選出「最MIRROR」的物品中，陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）和柳應廷（Jer）十分有默契，不約而同地拿出隨身鏡子；而Lokman更示範如何使用除塵轆及解釋怎樣代表 MIRROR，場面爆笑。

▲ MIRROR一眾成員各自拿出認為「最MIRROR的物品」。

姜濤開心舉手自薦



隨後在「最重物品」的一節中，姜濤一聽到題目後便開心地舉手自薦。唯聽到需是「第五件最重的物品」後，他隨即露出疑惑的表情。

而為了可以贏出這個回合，成員們都深思熟慮和仔細觀察對方，才拿出感覺上是「第五件最重的物品」出戰。

▲ 姜濤聽到要選「最重物品」開心舉手自薦。

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