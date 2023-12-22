  • 11°C
香港時間 : 20231222日 (週五) 16:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MIRROR Time丨12子齊到澳洲Lokman笑言次勁過奧運　姜濤舉手自薦玩遊戲

娛樂 13:45 2023/12/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《MIRROR Time》

為慶祝MIRROR成軍5周年，成員將會第一次全員到澳洲拍ViuTV全新節目《MIRROR Time》，享受專屬的「MIRROR Time」。節目中，成員會挑戰不同的遊戲，實行「贏咗有獎，輸咗要罰」的連串驚喜。旅程中，成員會回顧出道以來的心路歷程和互相分享心底話。 
 
下周一晚（12月25日）播出的首集，MIRROR將會全員齊集出發到澳洲旅行，隊長楊樂文（Lokman）笑言：「壯舉嚟㗎！我哋已經難過奧運，人哋4年一次，我哋5年先第一次」。

叱咤樂壇流行榜2023丨「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」五強誕生　軒公獨鬥MIRROR成員

MIRROR一到埗即挑戰第一個遊戲「世界之最」。

MIRROR挑戰「世界之最」

到達澳州宿舍後，MIRROR眾成員隨即開始挑戰第一個遊戲「世界之最」。製作組出題要成員在行李中拿出「最xx」的物品，最貼題的就為只勝出和贏取獎品。

在要選出「最MIRROR」的物品中，陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）和柳應廷（Jer）十分有默契，不約而同地拿出隨身鏡子；而Lokman更示範如何使用除塵轆及解釋怎樣代表 MIRROR，場面爆笑。 

MIRROR一眾成員各自拿出認為「最MIRROR的物品」。

姜濤開心舉手自薦
 
隨後在「最重物品」的一節中，姜濤一聽到題目後便開心地舉手自薦。唯聽到需是「第五件最重的物品」後，他隨即露出疑惑的表情。

而為了可以贏出這個回合，成員們都深思熟慮和仔細觀察對方，才拿出感覺上是「第五件最重的物品」出戰。 

姜濤聽到要選「最重物品」開心舉手自薦。

最新影片推介：李施嬅專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

MIRROR丨迪士尼慶祝出道5周年　鏡粉一早赴樂園準備會見12子【多圖】
12:33 2023/11/01
MIRROR丨迪士尼慶祝出道5周年　鏡粉一早赴樂園準備會見12子【多圖】
MIRROR丨12子迪士尼賀出道5周年　Jer變「土豪」Edan回應FC解散【有片】
14:20 2023/11/01
MIRROR丨12子迪士尼賀出道5周年　Jer變「土豪」Edan回應FC解散【有片】
MIRROR丨12子巡遊慶祝出道5周年　分三車出巡會見鏡粉【多圖】
16:33 2023/11/01
MIRROR丨12子巡遊慶祝出道5周年　分三車出巡會見鏡粉【多圖】

你可能感興趣

MIRROR丨迪士尼慶祝出道5周年　鏡粉一早赴樂園準備會見12子【多圖】
12:33 2023/11/01
MIRROR丨迪士尼慶祝出道5周年　鏡粉一早赴樂園準備會見12子【多圖】
MIRROR丨12子迪士尼賀出道5周年　Jer變「土豪」Edan回應FC解散【有片】
14:20 2023/11/01
MIRROR丨12子迪士尼賀出道5周年　Jer變「土豪」Edan回應FC解散【有片】
MIRROR丨12子巡遊慶祝出道5周年　分三車出巡會見鏡粉【多圖】
16:33 2023/11/01
MIRROR丨12子巡遊慶祝出道5周年　分三車出巡會見鏡粉【多圖】
姜濤 Mirror 綜藝節目 組合 陳卓賢 江𤒹生 柳應廷 楊樂文 ViuTV 歌手

最高瀏覽

新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛