校長專欄︱近600學生歌舞表演　香港靈糧堂校長：了解聖誕節真正意義

▲ 香港靈糧堂幼稚園安排近600學生作歌舞表演，謝佩珊校長希望學生透過表演，能了解聖誕節的真正意義。

香港大街小巷在12月都會瀰漫著一種令人充滿期待的氛圍，無論大人或小孩似乎都懷揣著異常興奮的心情……

「普世歡騰！救主下降！大地接他君王；惟願眾心，預備地方，諸天萬物歌唱，諸天萬物歌唱，諸天，諸天萬物歌唱。」在銅鑼灣鬧市中的一條寧靜小巷中，每年12月都會傳出一陣陣美妙的童聲，空氣中飄蕩著一首首膾炙人口的聖誕歌曲，這是因為香港靈糧堂幼稚園的學生正在準備聖誕慶祝會的表演。該校是一所教會辦學的非牟利幼稚園，建校五十一年，現有5間分校，分別是馬鞍山靈糧幼稚園、藍田靈糧幼稚園．幼兒園、鑽石山靈糧幼稚園、香港靈糧堂荃灣幼稚園及香港靈糧堂秀德幼稚園．幼兒園。12月份有基督教一個非常重要的節日，因此該校安排了聖誕慶祝會，讓全校所有孩子，小至兩、三歲都能站在舞台上用甜美的歌聲及美妙的舞姿來慶祝聖誕節。

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謝佩珊校長稱，由於學校的教學模式和課程設計，讓學生有大量面對群眾說話、表達想法和意見，以及表演的機會，因此孩子們在台上擔任司儀、唸對白、唱歌和跳舞等，完全不會怯場。正式表演當天，宏偉的禮堂各處及舞台上都掛滿美輪美奐的裝飾。謝校長稱，靈糧有強大的「自家製作公司」，舞台上配合每一幕表演的精美立體佈景，全是學校同事自己親手製作的，這些製作一直受到業界同行及家長的讚賞。

「在伯利恆之野地裡有牧羊的人，夜間按著更次看守羊群。有主的使者站在他們旁邊，主的榮光四面照著他們；牧羊的人就甚懼怕。那天使對他們說：『不要懼怕！我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的；因今天在大衛的城裏，為你們生了救主，就是主基督。你們要看見一個嬰孩，包着布，臥在馬槽裏，那就是記號了。』」

隨著身穿配合不同角色而設計的華美表演服飾的孩子們唸出經文，表演節目也正式開始了。謝校長稱，每年的聖誕表演對孩子來說是非常重要的活動，孩子們在當中不但有很好的學習，也是半個學期學習成果的呈現，因為孩子在舞台上要擔任司儀、旁白，扮演角色，需要和同學有對手戲、記得走位，還要唱歌、跳舞，以及表演樂器，考驗的不只是他們的表演和說話能力，還有自信、勇氣、堅毅、應變能力、團隊精神等，因為表演當天舞台上會有不同的情況發生，可能有同學請假等，孩子隨時有機會要頂替請假的同學講對白或擔任司儀。

謝校長表示，聖誕表演最重要的其實是讓孩子在參與表演，家長在台下觀賞節目，以及牧者的信息分享中，明白聖誕節的真正意義，就是向世界宣告主耶穌誕生的大好消息。救世主耶穌基督為我們降世為人，成就救恩，學校希望藉此機會向家長傳福音，也願全世界都能領受這份恩典，生命改變、家庭蒙福。

隨著孩子溫柔地唱著“Christmas is a time to love”正提示大家在歡度佳節的同時，總不要忘記與家人、朋友分享愛，以及聖誕背後那個「真愛」的故事。

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