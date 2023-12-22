學校動態︱率領學生追夢保育馬蹄蟹　浸信會聯會小學黃劍峯副校長：為社會帶來改變

▲ 同學參觀香港城市大學水生科學實驗室，了解活化石馬蹄蟹的生活習性。

有「活化石」之稱的馬蹄蟹在全球有4個品種，其中兩種在香港可見，而當中「中國鱟」屬瀕危物種。環境污染與人類誤捕令本地馬蹄蟹數量近年不斷減少，跌至4位數。有見及此，香港浸信會聯會小學黃劍峯副校長於早前率領學生參加「DreamStarter啟夢者計劃」，透過成立「活化石—馬蹄蟹守護隊」一同追夢，喚起大眾保育馬蹄蟹的意識。

最新影片:

為他人追夢

近日在DreamStarter「首屆最具影響力 DreamTeacher頒獎禮」上獲獎的黃劍峯副校長，對於追夢有一番個人見解：「過往，追夢主要是個人層面，但參加『DreamStarter啟夢者計劃』後，發覺追夢的層面擴闊了，目標不止為了自己，也能為他人、社會及環境的改善出一分力。追夢也是任何年齡的權利，只要是『好』夢，就可去追。」

黃副校長指出，今年是學校第6年參加「DreamStarter啟夢者計劃」。持續支持這計劃，是因為這個由黃岳永教授及朱子穎校長共同創辦的社會創新教育項目，給各界提供了一個「追夢」平台。他補充道：「從學校層面，可重新思考發展方面，如何以學生為中心提供優質教育服務；從學生層面，能給予新的刺激，讓學生知道原來『我都做得到』，為社會帶來改變，並擴闊眼界，以專業、有系統的流程，例如：由『設計思維』、『設計眾籌網頁』、『募資日解說』、『與DreamBacker對話』等去實踐夢想；從DreamBacker層面，也可與中小學生接觸，以他們的專業來教導學生，回饋社會。」至於學生，則可透過計劃的鼓勵，以解決社會永續問題定下夢想，培養「設計思維」，以同理心出發，並透過驗體式學習，為希望幫助的受眾對象尋求創新的解決方案。

甚麼是「活化石—馬蹄蟹守護隊」？

「活化石—馬蹄蟹守護隊」從何而來？原來與聯合國可持續發展目標（SDGs）的學習有關。黃副校長指出，學生早前學習SDGs後，以同理心感受「痛點」，覺得聯合國17個可持續發展目標當中，「目標14—水下生物」及「目標15—陸地生物」最應受到關注。於是，他請學生搜集香港瀕臨絕種動物的資料，結果他們揀選了全球數目急降，且到今天仍有部分國家食用的「馬蹄蟹」作為保育對象，並展開了「活化石—馬蹄蟹守護隊」計劃。

▲ 香港城市大學張肇堅教授作為學生DreamBacker，講解有關活化石馬蹄蟹。

由於「活化石—馬蹄蟹守護隊」的成立目標是喚起公眾關注、保育馬蹄蟹，讓牠們逃過絕種厄運。因此整項計劃從教育出發，並透過設計桌上遊戲，向小學及幼稚園學生推廣保育訊息。黃副校長表示：「平日在學校，主要都是由老師教授學生知識，但畢竟學海無涯，老師也有不懂的學問。這計劃讓學生走出課室，與大學教授、環保團體人士及公司行政總裁等專業人士接觸及學習、擴闊眼界，實在難得！」他又稱讚計劃激發學生無限潛能：「他們一手一腳地由零開始：訂立主題計劃、寫了很多電郵及打電話找DreamBacker，了解馬蹄蟹的特性及面對的危機、創作了短劇在募資日籌集資金及DreamBacker支持，再努力地找到桌上遊戲設計師，到最後真正設計了一個桌上遊戲來保育馬蹄蟹。作為老師，只要能給予學生時間、空間，鼓勵學生敢想敢做，一定有驚喜發現。我自己也在DreamBacker身上學到很多，在此十分感謝香港城市大學張肇堅教授、海塑基金會Jasmine Siu及共享桌遊Albert哥哥等幾位DreamBacker的支援，讓『活化石—馬蹄蟹守護隊』得以順利推行。」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

學生分享：

透過DreamStarter，學生們以一間「公司」來進行「活化石—馬蹄蟹守護隊」計劃，每人最少擔任一個角色，包括：行政總裁、經理、財務總監、市場總監、創作總監、聯絡主任等，各人分別負責不同角色。對於自己能夠與團隊合力完成計劃，學生們都倍感開心，認為獲益良多。

潘嘉仁同學：「這個寓學習於娛樂的Project，讓我和隊員跳出沉悶的課室，走到流浮山下白泥，穿上水鞋踏入紅樹林保育區，跟教授了解馬蹄蟹的生活和繁殖，真是難忘的體驗。此外，我們更馬不停蹄走進香港城市大學的實驗室，這更是我第一次進入大學校園，在實驗室內我們能夠用手親親馬蹄蟹，更親眼見證馬蹄蟹脫殼的過程，真是有趣。這個專題讓我獲益良多，除了學會馬蹄蟹是古老的海洋螯肢動物，更知道其名字中雖有一個『蟹』字，但其實跟蟹完全沒有關係，而是蜘蛛和蠍子的近親，相信很多人都被『蟹』字騙倒呢！這種遠古的生物即將面臨絕種的危機，希望我們能夠透過這個專題，宣揚馬蹄蟹的珍貴和可愛的一面，讓這個品種能夠承傳和繁殖下去。」

▲ DreamStarter追夢成果展上，學生向參觀者解說他們的夢想項目。

江子謙同學：「一開始我覺得這個活動很無聊，但其後我感受到這個活動帶來的樂趣和成就感。由零開始去計劃活動，大家需要不斷搜集資料、討論和實踐，才能推出完整的活動。沒有大人幫助下，原來我們都可以做得到！從活動中，我領悟到隊員之間互相扶持和信賴的重要，互相合作是我們團隊成功的關鍵因素。這次活動令我大開眼界，我和隊員跳出沉悶的教室，實地考察實驗室和下白泥，親身看到活生生的馬蹄蟹，亦學到以往在課堂上學不到的技巧，例如組織及溝通技巧。馬蹄蟹即將面臨絕種的危機，希望透過這個活動令大眾知道牠們面臨的危險，從而好好保護牠們，讓馬蹄蟹能夠繁殖下去。」

陳杫榆同學：「DreamStarter這個計劃，就是要在聯合國17個可持續發展目標當中尋找夢想，將一些其他人認為沒可能的事變得有可能。DreamStarter使我獲益匪淺，由起初，我們不知道甚麼是馬蹄蟹，到去馬蹄蟹實驗室，再去下白泥，最終設計桌上遊戲宣傳馬蹄蟹保育的概念。由零到這個結果，我們經歷了許多。我在DreamStarter『活化石—馬蹄蟹守護隊』中領悟到團隊合作和信任的重要性。在過程中，我們互相扶持，合力完成一些不能獨自完成的事，例如搜集資料、舉辦攤位遊戲等。我們希望透過這個計劃，宣揚馬蹄蟹是食物鏈中不可缺少的部分，使馬蹄蟹能繼續繁衍下去。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m