冬日保暖｜女生天冷睡覺　懷中暖水袋爆開燙傷腳踝　4步安全使用+3大異狀即停用

寒流來襲，暖水袋終於大派用場；但若使用方法不對，有可能會受傷。內地一名女子抱暖水袋入睡，豈料暖水袋突然在被窩中爆開，導致灼傷皮膚。近年暖水袋意外頻生，故此了解正確使用步驟尤其重要；如發現暖水袋有3大異狀，就要立刻停用更換。

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一名內地女子日前（20日）在社交平台「小紅書」發文，指因為天氣寒冷打算抱著暖水袋入睡，故此在睡前特地準備暖水袋。正當事主準備入睡之際，懷中的暖水袋突然爆開，裡面的高溫水直接灼傷腳踝，

「熱水袋突然爆掉了，好痛，午休的被子全濕了。」

網民質疑使用方式是否正確

從事主上載相片可見，腳踝皮膚表面被灼傷，呈現大片粉紅色。事主指涉事暖水袋是去年買的，但底部已經完全裂開，導致裡面裝著的熱水流出，亦無法再使用，大嘆「再也不用熱水袋了」。有網民慰問事主，亦詢問其使用方式：「有否在注水後先排氣再使用？」

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暖水袋灼傷可致二級燒傷

本港急症科專科醫生蔡振興曾接受訪問時表示，大多暖水袋灼傷個案屬二級燒傷，即已出現水泡，如皮膚泛紅感痛楚已屬一級燒傷，宜即時拿走暖水袋，及後以凍水或冰水沖洗患處散熱並求醫。

本港衞生署曾教燙傷的處理方法，冷敷時，要用毛巾包裹冰墊，敷約15分鐘便應拿掉，以免凍傷。

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正確使用暖水袋4大步驟

根據本港衞生署醫療儀器科資料，使用暖水袋時尤其要注意4大正確使用步驟，以免意外發生：

先將適量中度和暖的水注入暖水袋內，以測試及確認暖水袋沒有滲漏及將其預熱；

再重新將中度和暖的水注入暖水袋至約三分之二滿；

盡量將袋內空氣擠出，直至袋內水位到達近袋頸位置；

將袋蓋扭緊及用附上之布套或毛巾（乾或半濕暖毛巾）包裹。

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見3大異狀即停用

衞生署亦提醒市民在使用暖水袋時要注意其膠質有否老化、變硬及出現裂紋，尤其是經多次使用後再拿出來用。此外，市民亦要注意袋蓋有沒有扭緊，避免漏出熱水。

蔡振興醫生亦曾提醒，勿將膠製暖水袋「摺完又摺」，否則會致塑膠疲勞，使用時摺位容易爆開。另外，勿將剛煲滾的水即時注入暖水袋，用時亦應以布袋包裹。

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