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潛行丨劉德華林子祥合唱《難為正邪定分界》　用AI人工智能拍MV兩大巨星「回春」現身

娛樂 15:29 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

劉德華與林子祥齊合唱《難為正邪定分界》。

由劉德華監製兼主演電影《潛行》在今日（12月22日）推出電影宣傳曲及MV，華仔邀林子祥一同翻唱經典廣東歌《難為正邪定分界》，成為兩位首支合唱歌。

MV更別開生面以最新科技AI（人工智能）技術創作，畫面呈現出兩位巨星多個動畫造型，包括驚喜「回春」Look，非常趣怪有型。華仔又大讚今次阿Lam為歌曲加持，「魔鬼」級演繹無人能及，更即場邀請阿Lam復出，再次合作拍電影。

潛行丨《潛行》首條製作特輯曝光　劉德華挑戰演反派角色

阿Lam首個AI MV
 
身兼監製的華仔近貼科技潮流，決定以最新的AI技術創作《難為正邪定分界》MV，亦是他跟阿Lam首個AI MV，當中畫面風格荒誕趣怪，跟電影呈現的陽剛味大相逕庭，相當有新鮮感。

MV內，以夢幻繽紛的糖果世界為背景，暗喻《潛行》戲中迷人忘憂的毒品網絡，而為了彰顯歌曲主題，今次華仔跟阿Lam在MV中分別飾演糖果店和朱古力店老闆，代表一正一邪，華仔努力興建糖果世界，偏偏阿Lam轉眼破壞，二人世世代代不停纏繞對抗6000年，關係勢不兩立，互鬥之下正邪逐漸難分。

近30個不同造型

在MV入面亦有接近30個不同的華仔和阿Lam的造型人物出現，當中有外國人版又有年青版，兩位頓時在MV驚喜「回春」，相當奇趣怪誕。而製作背後，其實在收集了兩位巨星不同時期的幾百張照片，再交由AI洐生出不同造型的人物。
 
今次MV製作亦秉承著早前舉行的「1/X 劉德華的藝術空間」精神，華仔以藝術擺渡人角色扶藉有潛質的藝術家。

負責拍MV女導演Junie Lau，是華仔從社交平台發現，Junie早前憑自製的AI MV贏得外國比賽冠軍，華仔就邀請她操刀製作《難為正邪定分界》MV，亦給予Junie空間盡情發揮，重新塑造這首膾炙人口的廣東歌經典作。

價值觀各異走正邪兩端
 
這首由葉振棠、麥志誠原唱的歌曲，華仔亦都花盡心思去活化，他和阿Lam在重新編曲的版本中加上Rap（說唱），至於哪位演唱歌曲中魔鬼的部分，阿Lam接受訪問時就搶著說：「劉德華點可以做魔鬼㗎﹗」華仔就誇讚阿Lam唱功無人能敵：「我係覺得我要唱㗎，不過我唱不到魔鬼，當我製作好首歌之後，大家聽到就知道，我爭贏不到做這個魔鬼。」華仔亦大讚阿Lam演繹得相當有層次。
 
《難為正邪定分界》在《潛行》中是兩位男主角愛聽的經典金曲，歌詞道出二人心聲。林陣安（劉德華 飾）和修浩（林家棟 飾）同屬毒販陣營，一直稱兄道弟，出生入死，然而二人價值觀迥異，及後更各走正邪兩端。

用睡眠時間充足利誘

今次華仔戲中挑戰演反派，剛好角色林陣安的英文名跟阿Lam一樣叫George，阿Lam笑指華仔未有跟他拿版權，他又暗示羡幕華仔：「我拍戲我都想做個反派，永遠都沒機會演。」

華仔聽畢立即邀請阿Lam演出，更承諾對方只需拍30個工作天，保證每日有10小時睡眠利誘阿Lam出山，笑言：「我們拍過年的那種賀歲電影，開開心心的就好了，其實我也不知道夠不夠錢請你，哈哈。」

他又重提自己作品《童夢奇緣》，笑言可跟阿Lam演兩父子，不過就阿Lam調轉做兒子。

最新影片推介：李施嬅專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

撰文 : TOPick柴犬出動

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