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【夏寶龍講話】候任區議員：夏寶龍提醒區議員不能「打卡做秀」　一定要真打實幹

政治 16:08 2023/12/22

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全國港澳研究會成立十周年慶祝大會今在北京舉行，政府總部亦有直播，全體候任區議員獲邀出席。(林博fb圖片)

全國港澳研究會成立十周年慶祝大會今在北京舉行，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍出席並致辭，在香港，政府總部亦有直播，全體候任區議員獲邀出席。有候任區議員在會後指，夏寶龍提醒區議員不能「打卡做秀」，一定要真打實幹，又希望區議員直接面對困難、解決問題。

4位候任區議員出席研討會直播後會見傳媒，民建聯候任北區區議員姚銘指，夏寶龍有提醒他們，不能打卡做秀，一定要真打實幹，為市民想的問題去解決。經民聯油尖旺候任區議員黃舒明表示，在冬至舉行，全體候任區議員獲邀出席，相信是真的有一個意味，反映中央重視地區工作，又指夏寶龍提及很多任務，包括展示新氣象，希望區議員能夠做實事，並希望區議員直接面對困難、解決問題。

民建聯候任東區區議員陳凱榮說，夏寶龍講話的中心思想，是希望香港各界人士展現出愛國愛國力量的新面貌和新氣象，並期望區議員不要辜負市民支持，在地區工作上要落實細緻的民生關注事項，亦希望更多青年人，用青春貢獻香港和國家。

夏寶龍在致辭中指，區議員作為特別行政區政府施政的助手、市民解決問題的幫手，要做好上情下達、下情上報，發揮好特區政府和居民之間的橋梁紐帶作用，把精力放在服務居民上，把社區居民的大事小情放在心上。

工聯會候任沙田區區議員李貞儀認為，如何團結各區力量是關鍵，現在不再是一個小區、一個小邨或自己的小事，而是希望在社區規劃上得到更完善的配套、規劃。

多位候任區議員亦在社交媒體回應，民建聯南區候任區議員朱立威指，必定做好「上情下達、下情上報」的工作，為地區治理盡力。候任九龍城區議員馮務君指，必定會做好本職工作，配合特區政府做好地區治理，做好溝通橋樑，做到民有所呼，我有所應。

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責任編輯：區綽彥

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